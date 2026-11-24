Будинок на Закарпатті. Фото: ФДМУ

На Закарпатті продали нерухомість, стартова ціна якої становила лише 91 тисячу гривень. За будівлю площею майже 130 кв. м, лазню, альтанку та господарські споруди покупець заплатить понад 8,46 млн грн. Під час аукціону вартість майна зросла у 77 разів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Фонд державного майна України.

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Яку нерухомість продали на Закарпатті

Об'єкт розташований в урочищі Ждимир поблизу села Вовчий Мукачівського району Закарпатської області. Йдеться про комплекс державної нерухомості, до якого входить будинок відпочинку загальною площею 129,9 кв. м.

Разом з основною будівлею новий власник отримує:

баню;

окремий будинок охорони;

альтанку;

господарські споруди;

тротуар та огорожу;

меблі й побутову техніку.

Таким чином, на продаж виставили не просто окремий будинок, а комплекс із кількох споруд, який можна використовувати для відпочинку.

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Скільки коштувала нерухомість після аукціону

Початкова вартість комплексу становила 91 128 грн без ПДВ. Однак інтерес до об'єкта виявився значним: за право придбати нерухомість змагалися 80 учасників.

За результатами торгів переможна ставка сягнула 7 050 912 грн. З урахуванням ПДВ у розмірі 1 410 182 грн загальна сума покупки становить 8 461 094 грн.

Фінальна вартість нерухомості виявилася у 77 разів вищою за стартову. Це показує, наскільки конкуренція між покупцями може змінити ціну державного майна під час електронних торгів.

У якому стані перебуває будинок

Згідно з описом лота, основна будівля має саманні стіни, черепичний дах і дерев'яні вікна. У будинку є електропостачання, опалення передбачене пічне.

Технічний стан об'єкта в документації визначений як задовільний, однак він потребує ремонту. Тому покупцеві доведеться враховувати не лише витрати на придбання, а й можливі вкладення у відновлення та облаштування комплексу.

Розташування в гірській місцевості Закарпаття може бути цікавим для розвитку туристичного або рекреаційного об'єкта.

Переможець аукціону має сплатити повну вартість нерухомості протягом 20 робочих днів після формування протоколу. Після розрахунку сторони укладають договір купівлі-продажу та оформлюють передачу майна.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як виглядає колишній будинок Елвіса Преслі в Лос-Анджелесі та скільки коштує ця нерухомість. Маєток площею близько 492 кв. м має басейн, простору терасу та панорамні краєвиди на Тихий океан. У 2025 році його продали за 23 млн доларів.

Також на ринку нерухомості Великої Британії є чимало незвичайних пропозицій — від крихітних котеджів до старовинних замків і приватних островів. Вартість таких об'єктів може становити від кількох тисяч до сотень мільйонів фунтів стерлінгів. На ціну впливають розташування, площа, стан будівель та особливості території.