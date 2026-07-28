Не іпотека і не розстрочка: українцям відкрили новий спосіб купити житло

Передача ключів, багатоповерхівка. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Інна Діденко Редактор економічних новин

Мрія про власну квартиру може стати ближчою для багатьох українців. Замість того щоб роками збирати всю суму або брати дорогий кредит, можна буде одразу заселитися в житло й поступово виплачувати його вартість. Після повного розрахунку квартира стане вашою.

Як працюватиме новий механізм оренди з правом викупу, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДПС у Харківській області.

Що передбачає такий вид оренди

Це спеціальний договір, за яким людина може жити у квартирі чи будинку та поступово виплачувати його вартість. Йдеться як про готове житло, так і про об'єкти незавершеного будівництва. Договір укладається між юридичною особою та фізичною особою на строк до 30 років.

Протягом цього часу орендар сплачує визначені договором платежі, а після повного розрахунку стає власником житла.

Коли квартира переходить у власність

Якщо людина повністю сплатила всі платежі, передбачені договором, і на житло немає жодних арештів чи інших обмежень, квартира або будинок переходять у її власність.

Чекати закінчення договору необов'язково. Якщо вся сума виплачена раніше, оформити право власності можна достроково.

Чи можуть змінитися умови договору

Податкова служба звертає увагу, що договір може передбачати передачу права вимоги на отримання платежів іншій особі. Тобто компанія, яка продала житло в оренду з викупом, може передати право отримувати подальші платежі іншій юридичній особі.

При цьому самі умови договору для орендаря залишаються діючими.

Хто зможе скористатися такою можливістю

Окремо закон передбачає можливість для українців, які понад 10 років проживають у державному або комунальному житлі, укласти договір оренди з правом подальшого викупу. Але є важлива умова — купити таке житло можна лише за ринковою ціною. Жодних знижок чи безкоштовної приватизації цей механізм не передбачає.

Кошти, які надходитимуть від оренди з викупом, спрямовуватимуть до спеціального фонду. Їх використовуватимуть для будівництва нового житла та розвитку житлового фонду.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про нові правила проживання ВПО у місцях тимчасового розміщення. Переселенців можуть виселити за тривалу відсутність, порушення умов договору чи надання недостовірних даних, а строк для відновлення втрачених документів збільшили з 60 до 90 календарних днів.

Також Новини.LIVE писали, як зареєструвати місце проживання, якщо немає свого житла. Прописку можна оформити в орендованій квартирі, у родичів, гуртожитку, службовому чи соціальному житлі, а також у дачному будинку, якщо він офіційно визнаний придатним для постійного проживання.