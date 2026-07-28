Оформлення нерухомості через "Дію": через що можна отримати відмову

Чоловіком за ноутбуком, багатоповерхівка. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Інна Діденко Редактор економічних новин

Подати документи на реєстрацію права власності на квартиру, будинок чи земельну ділянку українці можуть онлайн через портал "Дія". Це дозволяє не йти до держустанов і не стояти у чергах. Але навіть якщо всі документи у вас є, заявку можуть не прийняти через елементарні технічні помилки.

Як уникнути відмови, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженим постановою Кабінету Міністрів №1141.

Чому можуть відмовити

Річ у тім, що для електронної реєстрації діють чіткі вимоги до оформлення документів. Якщо файл погано відсканований, має неправильний формат або не містить необхідної інформації, державний реєстратор може відмовити у реєстрації.

Тому найпоширеніші причини відмови пов'язані не з самими документами, а з тим, як їх підготували для завантаження.

Як правильно підготувати документи

Документи потрібно саме сканувати, а не фотографувати телефоном.

Скан-копії повинні:

мати роздільну здатність 150 dpi;

бути збережені у форматі PDF;

бути чіткими та повністю читабельними.

Фотографії документів можуть мати перекоси, тіні, нерівномірне освітлення або нечіткий текст. Через це реєстратор може не розпізнати печатки, підписи чи окремі реквізити.

Особливо це стосується старих документів, де печатки вже частково вицвіли або текст написаний від руки.

Якщо документ складається з кількох сторінок, діють такі вимоги:

всі сторінки потрібно об'єднати в один PDF-файл;

кожен окремий документ завантажується окремим файлом;

електронний підпис обов'язковий.

Після сканування на документ необхідно накласти кваліфікований електронний підпис. Саме людина, яка підписує скановані копії, підтверджує їхню відповідність паперовим оригіналам і несе за це відповідальність.

Якою має бути якість файлів

Електронні копії повинні бути повністю придатними для читання. Зокрема:

текст має бути розташований правильно — без поворотів чи перевертання;

усі реквізити, печатки та підписи повинні добре читатися;

документ не повинен бути обрізаним або частково закритим.

Якщо хоча б частину інформації неможливо прочитати, реєстратор має право відмовити у проведенні державної реєстрації.

Яку інформацію потрібно вказати про документ

Кожен файл також має містити інформацію про сам документ:

його тип;

серію (якщо є);

номер;

дату видачі;

орган, який його видав;

строк дії (за наявності);

інші додаткові відомості, якщо вони передбачені.

Тож перед тим, як надсилати документи через "Дію", варто ще раз перевірити не лише їхній зміст, а й технічне оформлення.

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