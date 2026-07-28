Податок на квартиру для співвласників: хто має платити за законом

Люди на кухні у квартирі з документами, план квартири, гроші в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Інна Діденко Редактор економічних новин

Якщо житло належить одразу кільком людям, це не означає, що всі вони автоматично сплачують податок на нерухомість в однаковому порядку. Хто саме має виконувати податкові зобов'язання, залежить від того, який вид спільної власності оформлений на об'єкт.

Хто має сплачувати податок на нерухомість, яка перебуває у співвласності, розповіли фахівці юридичної компанії YANKIV, передають Новини.LIVE.

Коли кожен платить свою частку

Якщо у документах визначено, яка саме частка квартири належить кожному власнику, податкові зобов'язання розподіляються відповідно до цих часток.

Наприклад, якщо одному співвласнику належить половина квартири, а іншому — друга половина, кожен сплачуватиме податок лише за свою частину нерухомості. Аналогічний принцип діє й тоді, коли власність поділена на третини чи інші частки.

У такому випадку податкова служба окремо розраховує суму для кожного власника пропорційно його частці. Жодних додаткових домовленостей між співвласниками для цього не потрібно.

Хто платить податок за спільної сумісної власності

Інший порядок застосовується до спільної сумісної власності, коли частки співвласників офіційно не визначені. Найчастіше така форма власності виникає щодо майна, придбаного подружжям під час шлюбу.

У цьому випадку податок сплачує лише один із співвласників. Його визначають за взаємною згодою всі власники нерухомості.

Якщо домовитися не вдається, вирішити, хто буде відповідальним за сплату податку, можна у судовому порядку.

Як визначити платника податку

Щоб офіційно закріпити відповідального за сплату податку при спільній сумісній власності, співвласникам необхідно подати письмову заяву до територіального органу ДПС за місцем податкової адреси власника.

У заяві зазначають, кого саме зі співвласників визначено платником податку. Також необхідно додати копії документів, що посвідчують особу кожного співвласника, та документів, які підтверджують право власності на нерухомість.

Під час перевірки інформації працівники податкової можуть попросити пред'явити оригінали правовстановлюючих документів для звірки даних та усунення можливих розбіжностей.

Після оформлення всіх документів саме визначений співвласник отримуватиме податкові повідомлення-рішення щодо сплати податку на нерухомість. Такий механізм допомагає уникнути подвійних нарахувань і непорозумінь між власниками.

Чи можна змінити відповідального за сплату податку

Закон не обмежує співвласників у праві змінити особу, яка сплачуватиме податок на нерухомість.

Для цього достатньо повторно звернутися до податкової служби із новою письмовою заявою та визначити іншого співвласника відповідальним за виконання податкових зобов'язань. Подавати такі заяви можна необмежену кількість разів, якщо власники вирішили змінити порядок сплати податку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що треба знати при купівлі квартири під час воєнного стану. Навіть законна угода може призвести до втрати майна. Найбільші труднощі виникають із нерухомістю, що розташована на тимчасово окупованих територіях.

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