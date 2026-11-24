Дом в Закарпатье. Фото: ФДМУ

В Закарпатье продали недвижимость, стартовая цена которой составляла всего 91 тысячу гривен. За здание площадью почти 130 кв. м, баню, беседку и хозяйственные постройки покупатель заплатит более 8,46 млн грн. В ходе аукциона стоимость имущества выросла в 77 раз.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Фонд государственного имущества Украины.

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Какую недвижимость продали в Закарпатье

Объект расположен в урочище Ждимир недалеко от села Вовчий Мукачевского района Закарпатской области. Речь идет о комплексе государственной недвижимости, в который входит дом отдыха общей площадью 129,9 кв. м.

Вместе с основным зданием новый владелец получает:

баню;

отдельный дом охраны;

альтанку;

хозяйственные постройки;

тротуар и ограждение;

мебель и бытовую технику.

Таким образом, на продажу выставлен не просто отдельный дом, а комплекс из нескольких построек, который можно использовать для отдыха.

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Сколько стоила недвижимость после аукциона

Начальная стоимость комплекса составляла 91 128 грн без НДС. Однако интерес к объекту оказался значительным: за право приобрести недвижимость боролись 80 участников.

По итогам торгов победная ставка достигла 7 050 912 грн. С учетом НДС в размере 1 410 182 грн общая сумма покупки составляет 8 461 094 грн.

Окончательная стоимость недвижимости оказалась в 77 раз выше стартовой. Это показывает, насколько конкуренция между покупателями может изменить цену государственного имущества во время электронных торгов.

В каком состоянии находится дом

Согласно описанию лота, основное здание имеет саманные стены, черепичную крышу и деревянные окна. В доме есть электроснабжение, предусмотрено печное отопление.

Техническое состояние объекта в документации определено как удовлетворительное, однако он требует ремонта. Поэтому покупателю придется учитывать не только расходы на приобретение, но и возможные вложения в восстановление и обустройство комплекса.

Расположение в горной местности Закарпатья может быть интересным для развития туристического или рекреационного объекта.

Победитель аукциона должен оплатить полную стоимость недвижимости в течение 20 рабочих дней после составления протокола. После расчета стороны заключают договор купли-продажи и оформляют передачу имущества.

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Также на рынке недвижимости Великобритании есть немало необычных предложений — от крошечных коттеджей до старинных замков и частных островов. Стоимость таких объектов может составлять от нескольких тысяч до сотен миллионов фунтов стерлингов. На цену влияют расположение, площадь, состояние зданий и особенности территории.