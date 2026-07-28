Налог на недвижимость в Украине: кто будет его платить, если квартира оформлена на двоих

Люди на кухне в квартире с документами, план квартиры, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Если жилье принадлежит сразу нескольким людям, это не означает, что все они автоматически уплачивают налог на недвижимость в одинаковом порядке. Кто именно должен выполнять налоговые обязательства, зависит от того, какой вид совместной собственности оформлен в отношении данного объекта.

Кто должен уплачивать налог на недвижимость, находящуюся в совместной собственности, рассказали специалисты юридической компании YANKIV, передают Новини.LIVE.

Когда каждый платит свою долю

Если в документах определено, какая именно доля квартиры принадлежит каждому владельцу, налоговые обязательства распределяются в соответствии с этими долями.

Например, если одному совладельцу принадлежит половина квартиры, а другому — вторая половина, каждый будет платить налог только за свою часть недвижимости. Аналогичный принцип действует и в том случае, когда собственность разделена на трети или другие доли.

В таком случае налоговая служба отдельно рассчитывает сумму для каждого собственника пропорционально его доле. Никаких дополнительных договоренностей между совладельцами для этого не требуется.

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Кто платит налог при общей совместной собственности

Другой порядок применяется к совместной собственности, когда доли совладельцев официально не определены. Чаще всего такая форма собственности возникает в отношении имущества, приобретенного супругами во время брака.

В этом случае налог уплачивает только один из совладельцев. Его определяют по взаимному согласию все владельцы недвижимости.

Если договориться не удается, решить, кто будет ответственным за уплату налога, можно в судебном порядке.

Как определить налогоплательщика

Чтобы официально закрепить лицо, ответственное за уплату налога при совместной собственности, совладельцам необходимо подать письменное заявление в территориальный орган ГНС по месту налогового адреса владельца.

В заявлении указывается, кто именно из совладельцев определен в качестве налогоплательщика. Также необходимо приложить копии документов, удостоверяющих личность каждого совладельца, и документов, подтверждающих право собственности на недвижимость.

В ходе проверки информации сотрудники налоговой службы могут попросить предъявить оригиналы правоустанавливающих документов для сверки данных и устранения возможных расхождений.

После оформления всех документов именно указанный совладелец будет получать налоговые уведомления-решения об уплате налога на недвижимость. Такой механизм помогает избежать двойных начислений и недоразумений между собственниками.

Можно ли изменить лицо, ответственное за уплату налога

Закон не ограничивает совладельцев в праве изменить лицо, которое будет уплачивать налог на недвижимость.

Для этого достаточно повторно обратиться в налоговую службу с новым письменным заявлением и определить другого совладельца ответственным за выполнение налоговых обязательств. Подавать такие заявления можно неограниченное количество раз, если владельцы решили изменить порядок уплаты налога.

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