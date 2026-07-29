Виселення з орендованого житла достроково: права орендаря, строки та захист у суді

Одна рука передає іншій ключі в руку, багатоповерхові будинки. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE.

На жаль, вчасна оплата за проживання та охайність в орендованій квартирі не звільняє жодного орендаря від несподіваного прохання терміново виїхати з квартири. Як показує практика — із цим стикаються досить багато орендарів. Власники часто вважають, що право власності дозволяє їм виганяти людей у будь-який момент. Проте закон каже зовсім інше.

Як діяти орендарям в таких ситуаціях розповідала Судово-юридична газета, передають Новини.LIVE.

Господар має право вас виселити за це

Орендні відносини регулюються Цивільним кодексом України. Якщо ви підписали офіційний договір про оренду, господар не може розірвати його через незрозумілі для вас обставини.

Вимагати дострокового виселення орендодавець має право якщо:

ви систематично не платите за оренду чи комуналку;

ви або ваші гості псуєте квартиру чи меблі;

ви постійно влаштовуєте гучні вечірки й порушуєте спокій сусідів;

термін дії договору закінчився;

будь-які інші обставини, передбачені договором про аренду.

За скільки часу вас повинні попередити про виїзд

Власник не має права вимагати звільнити квартиру "вже завтра".

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Якщо господар вирішив забрати квартиру, щоб жити там сам або поселити будь-кого іншого, він зобов'язаний письмово попередити вас як мінімум за два місяці. Це буде часом для того, аби ви змогли спокійно знайти собі нове житло і переїхати.

Орендар має право не попереджати про виселення, якщо термін дії договору вийшов. У такому випадку на наступний день орендар має покинути житло. Проте нерідко орендар та орендодавець усно домовляються про подальше проживання, що є великою помилкою. Експерти радять фіксувати всі домовленості у договорі, аби в подальшому уникнути "раптових" виселень і захистити себе.

Коли господар діє незаконно

Якщо власник вимагає від вас виселення, проте ви з тих чи інших обставин не можете залишити мешкання, ви маєте повне право залишитись на території квартири.

Якщо орендодавець вчиняє наступне, то це слід розглядати як самоуправство:

самовольно змінює замки на дверях;

викидає ваші речі;

вимикає у квартирі електроенергію, воду чи газ;

погрожує або не пускає вас всередину.

Зафіксуйте незаконні дії. Змусити вас виїхати примусово має право тільки суд. Поліція чи сам господар робити цього не можуть.

Якщо орендували житло без договору

Оренда без договору — це найвразливіша ситуація. Довести факт оренди важко, і господар може викликати поліцію, заявивши про сторонніх у квартирі. Проте навіть у цьому випадку поліція не має права виганяти вас силою без судового рішення.

Як орендарю захистити себе

Завжди підписуйте письмовий договір — це ваш головний щит. Краще переплатити рієлтору за договор, аніж потім опинитись "на вулиці". Зберігайте підтвердження ваших оплат. Чеки, виписки з банківських карток або розписки. Не піддавайтеся паніці. Телефонні дзвінки типу "виселяйтесь до завтра" не мають жодної юридичної сили. Фіксуйте неправомірні дії власника. Якщо господар міняє замки чи вимикає комунікації — одразу викликайте поліцію та звертайтеся до юристів.

Крім того, Новини.LIVE розповідали раніше за що можуть виселити переселенців з тимчасового житла. Це може статись, якщо внутрішньо переміщена особа не проживала в такому місці понад 60 днів і про це нікого не попередила. Також це може стосуватись працездатних осіб, які за 3 місяці не знайшли роботу або не стали на облік у центрі зайнятості.

Додатково Новини.LIVE повідомляли, як можна отримати "прописку", не маючи власної оселі. Одним з варіантів може бути гуртожиток. Для цього вистачить ордеру для вселення, договору про оренду кімнати або ліжка-місця та офіційне клопотання від самої установи.