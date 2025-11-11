Хто має право на безоплатне проживання у гуртожитку — пільги у 2025 році

Студентки з документами. Фото: Freepik

Життя у студентському гуртожитку часто стає першим досвідом самостійності. Проте для багатьох молодих людей навіть помірна оплата може бути відчутним навантаженням. Українське законодавство враховує це і визначає категорії осіб, які можуть проживати безоплатно або на пільгових умовах.

Згідно зі статтею 62 Закону України "Про освіту" та статтею 44 Закону "Про вищу освіту", право на безоплатне проживання мають:

Реклама

Читайте також:

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа до 23 років;

студенти з державною цільовою підтримкою, що визначається окремими урядовими постановами;

особи з інвалідністю I-III групи та діти з інвалідністю, включно з тими, хто навчається за спеціальними програмами.

Також пільги можуть надаватися внутрішньо переміщеним особам, якщо це передбачено державними програмами підтримки ВПО.

Пільги у гуртожитку для дітей УБД

Студенти, чиї батьки брали участь у захисті України, мають гарантоване законом право на безкоштовне проживання у студентських гуртожитках.

"Це право поширюється на всіх здобувачів освіти, які навчаються за денною формою у державних або комунальних закладах", — розповіли фахівці "Гончаренко центр".

Безоплатне проживання надається таким категоріям:

дітям учасників бойових дій;

дітям осіб з інвалідністю внаслідок війни;

дітям загиблих або померлих захисників і захисниць України;

дітям, батьки яких були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, зокрема якщо ці батьки загинули або померли під час чи після полону.

Пільгове проживання у гуртожитку

Не всі мають право на повне звільнення від плати, але для окремих груп передбачені знижки чи першочергове поселення.

До таких належать:

учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та їхні діти (відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту");

діти загиблих або зниклих військових;

студенти з малозабезпечених сімей;

мешканці населених пунктів на лінії зіткнення.

Розмір пільги визначає сам навчальний заклад, спираючись на внутрішнє положення або урядові постанови. Іноді студент сплачує лише комунальні послуги, іноді отримує місце без черги.

Як оформити безоплатне проживання в гуртожитку

Щоб отримати пільгу, студент подає заяву до адміністрації закладу освіти — зазвичай у деканат або соціальний відділ. До заяви додаються документи, що підтверджують право на пільгу:

свідоцтво про народження або паспорт;

довідка або посвідчення дитини-сироти, учасника бойових дій, особи з інвалідністю;

рішення суду або довідка служби у справах дітей;

довідка ВПО.

Заклад не має права відмовити, якщо документи відповідають вимогам закону. Варто пам’ятати, що пільги діють лише на час навчання і можуть бути переглянуті у разі зміни статусу студента.

Як повідомлялось, офіційна реєстрація місця проживання в гуртожитку, або прописка, підтверджує ваше право на проживання за конкретною адресою. Вона необхідна не лише студентам, а й усім, хто перебуває в місті тривалий час, оскільки дозволяє користуватися важливими державними та соціальними послугами.

Водночас міністр освіти та науки Оксен Лісовий прогнозує суттєве зменшення кількості студентів-першокурсників. За його словами, вступна кампанія 2027 року, ймовірно, матиме одну з найменших кількостей абітурієнтів в історії.