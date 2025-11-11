Кто имеет право на бесплатное проживание в общежитии — льготы в 2025 году

Студентки с документами. Фото: Freepik

Жизнь в студенческом общежитии часто становится первым опытом самостоятельности. Однако для многих молодых людей даже умеренная оплата может быть ощутимой нагрузкой. Украинское законодательство учитывает это и определяет категории лиц, которые могут проживать бесплатно или на льготных условиях.

Согласно статье 62 Закона Украины "Об образовании" и статье 44 Закона "О высшем образовании", право на бесплатное проживание имеют:

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, а также лица из их числа до 23 лет;

студенты с государственной целевой поддержкой, которая определяется отдельными правительственными постановлениями;

лица с инвалидностью I-III группы и дети с инвалидностью, включая тех, кто учится по специальным программам.

Также льготы могут предоставляться внутренне перемещенным лицам, если это предусмотрено государственными программами поддержки ВПЛ.

Льготы в общежитии для детей УБД

Студенты, чьи родители участвовали в защите Украины, имеют гарантированное законом право на бесплатное проживание в студенческих общежитиях.

"Это право распространяется на всех соискателей образования, обучающихся на дневной форме в государственных или коммунальных учреждениях", — рассказали специалисты "Гончаренко центр".

Бесплатное проживание предоставляется таким категориям:

детям участников боевых действий;

детям лиц с инвалидностью вследствие войны;

детям погибших или умерших защитников и защитниц Украины;

детям, родители которых были лишены личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, в частности если эти родители погибли или умерли во время или после плена.

Льготное проживание в общежитии

Не все имеют право на полное освобождение от платы, но для отдельных групп предусмотрены скидки или первоочередное поселение.

К таким относятся:

участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и их дети (в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты");

дети погибших или пропавших военных;

студенты из малообеспеченных семей;

жители населенных пунктов на линии соприкосновения.

Размер льготы определяет само учебное заведение, опираясь на внутреннее положение или правительственные постановления. Иногда студент оплачивает только коммунальные услуги, иногда получает место без очереди.

Как оформить бесплатное проживание в общежитии

Чтобы получить льготу, студент подает заявление в администрацию учебного заведения — обычно в деканат или социальный отдел. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на льготу:

свидетельство о рождении или паспорт;

справка или удостоверение ребенка-сироты, участника боевых действий, лица с инвалидностью;

решение суда или справка службы по делам детей;

справка ВПЛ.

Заведение не имеет права отказать, если документы соответствуют требованиям закона. Стоит помнить, что льготы действуют только на время обучения и могут быть пересмотрены в случае изменения статуса студента.

Как сообщалось, официальная регистрация места жительства в общежитии, или прописка, подтверждает ваше право на проживание по конкретному адресу. Она необходима не только студентам, но и всем, кто находится в городе длительное время, поскольку позволяет пользоваться важными государственными и социальными услугами.

В то же время министр образования и науки Оксен Лисовой прогнозирует существенное уменьшение количества студентов-первокурсников. По его словам, вступительная кампания 2027 года, вероятно, будет иметь одно из наименьших количеств абитуриентов в истории.