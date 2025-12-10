У Швеції пропонують безплатне проживання у лісовій хатині — що треба для участі

Хатина у лісі Швеції. Фото: Bornstein Lyckefors

У Швеції вже кілька років діє незвичний формат відпочинку, який привертає увагу мандрівників, що втомилися від шуму міст і безкінечної кількості сповіщень. Ідеться про маленькі хатини в лісах Сконе.

Проживання можна отримати безплатно, але є одна вимога — тиша має бути не просто бажаною, а строго дотриманою, пише Travel and Tour World.

Реклама

Читайте також:

Що пропонують мандрівникам

У цьому проєкті гості поселяються в окремих хатинах серед соснових лісів. Житло невелике, але затишне, з необхідним мінімумом. І з однією умовою — рівень шуму не повинен перевищувати приблизно тишу бібліотеки.

Саме тому всередині встановлено датчики, які реагують на звуки. Якщо тиша порушується довше, ніж дозволено, перебування переривають.

Таке правило не випадкове. Концепція спрямована на відновлення психічного балансу, можливість перепочити без гаджетів і повернути собі відчуття природної тиші, яка майже зникла з повсякденного життя.

Що очікує гостей у лісовій хатині

У хатині немає Wi-Fi, не ловить мобільний зв’язок, а техніка не заохочується. Перші години здаються дивними — ніхто не пише, не дзвонить, не нагадує про дедлайни. Через деякий час тиша перестає лякати й починає заспокоювати.

Розваги тут теж не схожі на звичні. Гості обирають або прогулянки лісом, або вечори біля вогнища або читання на терасі.

"Дехто бере з собою блокнот, щоб записувати думки, які давно не було коли почути", — зазначає видання.

Чому ідея стала популярною

Попит на такі поїздки зріс разом із прагненням людей відпочити від шуму. Для багатьох тиша стала новою формою розкоші. Проєкт у Сконе влучив саме в цю потребу — відірватися від міської метушні й побути без цифрових подразників.

Ще один плюс — екологічність. Хатини працюють у форматі мінімального впливу на довкілля, а сам відпочинок спрямований на відчуття природи, а не на споживання нових вражень "у режимі нон-стоп".

Як отримати безплатне проживання у хатині Швеції

Мандрівникам пропонують подати заявку на участь у проєкті. Перевагу віддають тим, хто дійсно прагне цифрового детоксу та здатен дотримуватися правил тиші.

Після підтвердження дати гостю просто треба приїхати — решта вже підготовлено.

Раніше ми розповідали, де в Європі найкраще відпочивати людям похилого віку. А також, в яку суму обійдеться місяць проживанні взимку у країнах Азії.