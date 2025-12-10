В Швеции предлагают бесплатное проживание в лесной хижине — что нужно для участия

Хижина в лесу Швеции. Фото: Bornstein Lyckefors

В Швеции уже несколько лет действует необычный формат отдыха, который привлекает внимание путешественников, уставших от шума городов и бесконечного количества оповещений. Речь идет о маленьких хижинах в лесах Сконе.

Проживание можно получить бесплатно, но есть одно требование — тишина должна быть не просто желаемой, а строго соблюденной, пишет Travel and Tour World.

Что предлагают путешественникам

В этом проекте гости поселяются в отдельных хижинах среди сосновых лесов. Жилье небольшое, но уютное, с необходимым минимумом. И с одним условием — уровень шума не должен превышать примерно тишину библиотеки.

Именно поэтому внутри установлены датчики, которые реагируют на звуки. Если тишина нарушается дольше, чем разрешено, пребывание прерывают.

Такое правило не случайно. Концепция направлена на восстановление психического баланса, возможность передохнуть без гаджетов и вернуть себе ощущение естественной тишины, которая почти исчезла из повседневной жизни.

Что ожидает гостей в лесной хижине

В хижине нет Wi-Fi, не ловит мобильная связь, а техника не поощряется. Первые часы кажутся странными — никто не пишет, не звонит, не напоминает о дедлайнах. Через некоторое время тишина перестает пугать и начинает успокаивать.

Развлечения здесь тоже не похожи на привычные. Гости выбирают или прогулки по лесу, или вечера у костра, или чтение на террасе.

"Некоторые берут с собой блокнот, чтобы записывать мысли, которые давно не было когда услышать", — отмечает издание.

Почему идея стала популярной

Спрос на такие поездки вырос вместе со стремлением людей отдохнуть от шума. Для многих тишина стала новой формой роскоши. Проект в Сконе попал именно в эту потребность — оторваться от городской суеты и побыть без цифровых раздражителей.

Еще один плюс — экологичность. Хижины работают в формате минимального воздействия на окружающую среду, а сам отдых направлен на ощущение природы, а не на потребление новых впечатлений "в режиме нон-стоп".

Как получить бесплатное проживание в хижине Швеции

Путешественникам предлагают подать заявку на участие в проекте. Предпочтение отдают тем, кто действительно стремится к цифровому детоксу и способен соблюдать правила тишины.

После подтверждения даты гостю просто надо приехать - остальное уже подготовлено.

