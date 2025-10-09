Джефф Безос купив новий маєток у "бункері мільярдерів" — який він має вигляд (фото)

Засновник Amazon Джефф Безос. Фото: Reuters

Засновник Amazon Джефф Безос знову привернув увагу, придбавши ще один розкішний будинок на острові Індіан-Крік у Маямі, відомому як "бункер мільярдерів". Це вже третє придбання мільярдера вартістю близько 90 мільйонів доларів на цьому елітному клаптику землі, де проживають лише найбагатші люди планети.

Острів давно став символом абсолютної приватності, безпеки й престижу, пише New York Post. Сюди не потрапити випадково — лише через один міст, який цілодобово охороняють приватні служби.

Який вигляд має новий будинок Безоса

Новий маєток став третім об’єктом бізнесмена на острові. Його площа сягає понад 1 100 квадратних метрів, де розташовано шість просторих спалень, кілька віталень і тераси з видом на затоку Біскейн.

Будинок, який придбав Джефф Безос за адресою Індіанс-Крік-Айленд, 28. Фото: Alamy Stock

Особливість резиденції — великий відкритий басейн, приватна пристань та прямий вихід до води.

Новий маєток Безоса на острові Індіан-Крік. Фото: Alamy Stock

Будинок спроєктовано у класичному флоридському стилі — з білими фасадами, панорамними вікнами та пальмовими садами довкола.

Безос проживатиме в цьому будинку. Фото: Alamy Stock

Згідно з New York Post, Безос планує оселитися саме тут, поки два його попередні маєтки будуть знесені для нового проєкту.

Загальний вигляд штучного островного анклаву Індіан-Крік. Фото: MEGA для NY Post

Які володіння має Безос на Індіан-Крік

Після останньої покупки мільярдер володіє трьома ділянками на острові:

11 Indian Creek Island Rd;

12 Indian Creek Island Rd;

28 Indian Creek Island Rd.

Загальна вартість його інвестицій у цей анклав перевищує 237 мільйонів доларів. Усі маєтки розташовані на першій лінії біля води — це найцінніша нерухомість у всьому Маямі.

Для порівняння, новий будинок востаннє продавався у 1998 році за 2,5 мільйона доларів. Тепер його ціна зросла майже у 36 разів, що свідчить про стрімке зростання цін на елітну нерухомість у Флориді.

Хто живе поруч із Безосом

Індіан-Крік — це справжній клуб обраних. Тут мають маєтки Іванка Трамп і Джаред Кушнер, співачка Адель, NFL-легенда Том Бреді, інвестори та банкіри з десятки Forbes.

На острові лише 41 приватний будинок, і кожен з них оточений високими парканами, власними причалами та садами. У центрі розташований Indian Creek Country Club — ексклюзивний гольф-клуб на 18 лунок, доступний лише для мешканців.

Чому острів називають "бункером мільярдерів"

Індіан-Крік охоплює близько 300 акрів території — це трохи більше одного квадратного кілометра. Проте рівень безпеки тут порівнюють із найсекретнішими урядовими об’єктами.

На острові діє власна поліція, яка патрулює не лише дороги, а й узбережжя та повітряний простір. В’їзд контролюється єдиним мостом із пунктом перевірки, що створює справжній ефект фортеці.

Не дивно, що Індіан-Крік отримав назву "бункер мільярдерів" — місце, де навіть багаті можуть почуватись у повній безпеці та ізоляції від зовнішнього світу. Середня вартість будинку на острові перевищує 29,5 мільйона доларів, а попит залишається стабільним.

Як повідомлялось, другий маєток Безоса у "бункері мільярдерів" обійшовся засновнику Amazon у 79 мільйонів доларів.

Також Безос придбав нерухомість у відомого американського радіоведучого Говарда Стерна за 300 мільйонів доларів.