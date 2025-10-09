Джефф Безос купил новый особняк в "бункере миллиардеров" — как он выглядит (фото)

Основатель Amazon Джефф Безос. Фото: Reuters

Основатель Amazon Джефф Безос снова привлек внимание, приобретя еще один роскошный дом на острове Индиан-Крик в Майами, известном как "бункер миллиардеров". Это уже третье приобретение миллиардера стоимостью около 90 миллионов долларов на этом элитном клочке земли, где проживают только самые богатые люди планеты.

Остров давно стал символом абсолютной приватности, безопасности и престижа, пишет New York Post. Сюда не попасть случайно - только через один мост, который круглосуточно охраняют частные службы.

Как выглядит новый дом Безоса

Новый особняк стал третьим объектом бизнесмена на острове. Его площадь достигает более 1 100 квадратных метров, где расположены шесть просторных спален, несколько гостиных и террасы с видом на залив Бискейн.

Дом, который приобрел Джефф Безос по адресу Индианс-Крик-Айленд, 28. Фото: Alamy Stock

Особенность резиденции — большой открытый бассейн, частная пристань и прямой выход к воде.

Новое имение Безоса на острове Индиан-Крик. Фото: Alamy Stock

Дом спроектирован в классическом флоридском стиле — с белыми фасадами, панорамными окнами и пальмовыми садами вокруг.

Безос будет проживать в этом доме. Фото: Alamy Stock

Согласно New York Post, Безос планирует поселиться именно здесь, пока два его предыдущих имения будут снесены для нового проекта.

Общий вид искусственного островного анклава Индиан-Крик. Фото: MEGA для NY Post

Какие владения имеет Безос на Индиан-Крик

После последней покупки миллиардер владеет тремя участками на острове:

11 Indian Creek Island Rd;

12 Indian Creek Island Rd;

28 Indian Creek Island Rd.

Общая стоимость его инвестиций в этот анклав превышает 237 миллионов долларов. Все имения расположены на первой линии у воды — это самая ценная недвижимость во всем Майами.

Для сравнения, новый дом последний раз продавался в 1998 году за 2,5 миллиона долларов. Теперь его цена выросла почти в 36 раз, что свидетельствует о стремительном росте цен на элитную недвижимость во Флориде.

Кто живет рядом с Безосом

Индиан-Крик — это настоящий клуб избранных. Здесь имеют имения Иванка Трамп и Джаред Кушнер, певица Адель, NFL-легенда Том Брэди, инвесторы и банкиры из десятки Forbes.

На острове всего 41 частный дом, и каждый из них окружен высокими заборами, собственными причалами и садами. В центре расположен Indian Creek Country Club - эксклюзивный гольф-клуб на 18 лунок, доступный только для жителей.

Почему остров называют "бункером миллиардеров"

Индиан-Крик охватывает около 300 акров территории — это чуть больше одного квадратного километра. Однако уровень безопасности здесь сравнивают с самыми секретными правительственными объектами.

На острове действует собственная полиция, которая патрулирует не только дороги, но и побережье и воздушное пространство. Въезд контролируется единственным мостом с пунктом проверки, что создает настоящий эффект крепости.

Неудивительно, что Индиан-Крик получил название "бункер миллиардеров" — место, где даже богатые могут чувствовать себя в полной безопасности и изоляции от внешнего мира. Средняя стоимость дома на острове превышает 29,5 миллиона долларов, а спрос остается стабильным.

Как сообщалось, второй особняк Безоса в "бункере миллиардеров" обошелся основателю Amazon в 79 миллионов долларов.

Также Безос приобрел недвижимость у известного американского радиоведущего Говарда Стерна за 300 миллионов долларов.