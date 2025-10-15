Посвідка на тимчасове проживання в Україні — хто може з іноземців отримати у 2025 році

Чоловік з документами. Фото: Freepik

Україна залишається привабливою для іноземців навіть у часи воєнного стану. Попри складні обставини, держава спрощує процедури оформлення документів, щоб підтримати тих, хто працює, навчається чи створює бізнес тут. Зокрема, строк дії посвідок на тимчасове проживання автоматично продовжено до завершення воєнного стану — окрім громадян країни-агресора.

Як наголошують у Державній міграційній службі України, посвідка, строк якої завершився, залишається чинною на період воєнного стану та ще 30 днів після його скасування. Це означає, що іноземці можуть законно перебувати в Україні, навіть якщо документ потребує обміну.

Реклама

Читайте також:

Де оформити посвідку на проживання в Україні

Процедура оформлення доволі зрозуміла. Іноземці можуть подати документи як особисто, так і дистанційно, звернувшись до:

територіальних органів або підрозділів Державної міграційної служби;

Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП);

підприємства "Документ" (Паспортний сервіс).

Отримати або обміняти посвідку можна навіть за кордоном — у центрах "Паспортного сервісу", що працюють для українців та іноземців за межами країни.

Хто має право на посвідку на тимчасове проживання

Переважно іноземці можуть перебувати в Україні до 90 днів. Для тривалішого проживання необхідна посвідка. Її видають, якщо іноземець:

працевлаштований у вітчизняну або міжнародну компанію;

є засновником чи інвестором українського бізнесу з внеском від 100 000 євро;

бере участь у міжнародних технічних або гуманітарних проєктах;

навчається в українському закладі освіти;

є журналістом чи представником іноземних ЗМІ;

працює у громадській чи волонтерській організації;

виконує культурну, наукову чи релігійну місію;

має сімейні зв’язки з громадянином України;

придбав нерухомість або розвиває підприємницьку діяльність.

Окрема процедура передбачена для осіб зі статусом "закордонного українця".

Як продовжити посвідку на проживання в Україні

Згідно з урядовою постановою №322, продовження строку дії посвідки на тимчасове проживання не передбачене. Її потрібно обміняти — подати документи не пізніше ніж за 15 днів до завершення чинного терміну.

Під час воєнного стану це правило тимчасово не застосовується: посвідки вважаються дійсними до офіційного завершення воєнного періоду. Стандартний строк дії документа — 1 рік (для засновників бізнесу — 2 роки) з можливістю обміну.

Які документи потрібні для посвідки на проживання в Україні

Перелік документів залежить від підстави отримання посвідки. У більшості випадків необхідно подати:

паспорт з візою типу D (або інший документ особи) та його копію;

переклад українською сторінки з персональними даними;

медичний страховий поліс на весь період дії посвідки;

квитанції про оплату держмита;

підтвердження підстави для проживання — контракт, свідоцтво про шлюб, документи інвестора тощо.

Подання здійснюється через обраний центр або електронно, якщо сервіс підтримує онлайн-формат.

Як повідомлялось, тимчасова реєстрація місця проживання в Україні — це необхідна процедура для всіх, хто проживає не за своєю основною адресою, зокрема для студентів, працівників та внутрішньо переміщених осіб. Це важливий крок для легалізації вашого перебування у новому місті чи місці, якщо ви переїхали туди через роботу чи інші обставини.

Також ми розповідали, що хоча реєстрація місця проживання (прописка) в Україні не надає права власності на житло, вона має важливий вплив на фінансові та юридичні питання. Зокрема, кількість прописаних осіб безпосередньо впливає на розмір комунальних нарахувань, а також на право сім'ї чи окремої особи отримати державні пільги чи субсидії.