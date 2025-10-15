Видео
Главная Рынок недвижимости Как иностранцам оформить временный вид на жительство в Украине

Как иностранцам оформить временный вид на жительство в Украине

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 06:12
Временный вид на жительство в Украине — кто может из иностранцев получить в 2025 году
Мужчина с документами. Фото: Freepik

Украина остается привлекательной для иностранцев даже во времена военного положения. Несмотря на сложные обстоятельства, государство упрощает процедуры оформления документов, чтобы поддержать тех, кто работает, учится или создает бизнес здесь. В частности, срок действия вида на жительство автоматически продлен до завершения военного положения — кроме граждан страны-агрессора.

Как отмечают в Государственной миграционной службе Украины, вид, срок которого завершился, остается в силе на период военного положения и еще 30 дней после его отмены. Это означает, что иностранцы могут законно находиться в Украине, даже если документ требует обмена.

Читайте также:

Где оформить вид на жительство в Украине

Процедура оформления довольно понятна. Иностранцы могут подать документы как лично, так и дистанционно, обратившись в:

  • территориальные органы или подразделения Государственной миграционной службы;
  • Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);
  • предприятия "Документ" (Паспортный сервис).

Получить или обменять вид можно даже за рубежом — в центрах "Паспортного сервиса", работающих для украинцев и иностранцев за пределами страны.

Кто имеет право на временный вид на жительство

Преимущественно иностранцы могут находиться в Украине до 90 дней. Для более длительного проживания необходим вид на жительство. Его выдают, если иностранец:

  • трудоустроен в отечественную или международную компанию;
  • является учредителем или инвестором украинского бизнеса с вкладом от 100 000 евро;
  • участвует в международных технических или гуманитарных проектах;
  • учится в украинском учебном заведении;
  • является журналистом или представителем иностранных СМИ;
  • работает в общественной или волонтерской организации;
  • выполняет культурную, научную или религиозную миссию;
  • имеет семейные связи с гражданином Украины;
  • приобрел недвижимость или развивает предпринимательскую деятельность.

Отдельная процедура предусмотрена для лиц со статусом "зарубежного украинца".

Как продлить вид на жительство в Украине

Согласно правительственному постановлению №322, продление срока действия временного вида на жительство не предусмотрено. Его нужно обменять — подать документы не позднее чем за 15 дней до завершения действующего срока.

Во время военного положения это правило временно не применяется: виды считаются действительными до официального завершения военного периода. Стандартный срок действия документа — 1 год (для учредителей бизнеса — 2 года) с возможностью обмена.

Какие документы нужны для вида на жительство в Украине

Перечень документов зависит от основания получения вида на жительство. В большинстве случаев необходимо подать:

  • паспорт с визой типа D (или другой документ лица) и его копию;
  • перевод на украинский язык страницы с персональными данными;
  • медицинский страховой полис на весь период действия вида на жительство;
  • квитанции об оплате госпошлины;
  • подтверждение основания для проживания - контракт, свидетельство о браке, документы инвестора и тому подобное.

Подача осуществляется через выбранный центр или электронно, если сервис поддерживает онлайн-формат.

Как сообщалось, временная регистрация места жительства в Украине — это необходимая процедура для всех, кто проживает не по своему основному адресу, в частности для студентов, работников и внутренне перемещенных лиц. Это важный шаг для легализации вашего пребывания в новом городе или месте, если вы переехали туда из-за работы или других обстоятельств.

Также мы рассказывали, что хотя регистрация места жительства (прописка) в Украине не дает права собственности на жилье, она имеет важное влияние на финансовые и юридические вопросы. В частности, количество прописанных лиц непосредственно влияет на размер коммунальных начислений, а также на право семьи или отдельного лица получить государственные льготы или субсидии.

Автор:
Автор:
Катерина Балаева
