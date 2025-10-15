Временный вид на жительство в Украине — кто может из иностранцев получить в 2025 году

Мужчина с документами. Фото: Freepik

Украина остается привлекательной для иностранцев даже во времена военного положения. Несмотря на сложные обстоятельства, государство упрощает процедуры оформления документов, чтобы поддержать тех, кто работает, учится или создает бизнес здесь. В частности, срок действия вида на жительство автоматически продлен до завершения военного положения — кроме граждан страны-агрессора.

Как отмечают в Государственной миграционной службе Украины, вид, срок которого завершился, остается в силе на период военного положения и еще 30 дней после его отмены. Это означает, что иностранцы могут законно находиться в Украине, даже если документ требует обмена.

Где оформить вид на жительство в Украине

Процедура оформления довольно понятна. Иностранцы могут подать документы как лично, так и дистанционно, обратившись в:

территориальные органы или подразделения Государственной миграционной службы;

Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);

предприятия "Документ" (Паспортный сервис).

Получить или обменять вид можно даже за рубежом — в центрах "Паспортного сервиса", работающих для украинцев и иностранцев за пределами страны.

Кто имеет право на временный вид на жительство

Преимущественно иностранцы могут находиться в Украине до 90 дней. Для более длительного проживания необходим вид на жительство. Его выдают, если иностранец:

трудоустроен в отечественную или международную компанию;

является учредителем или инвестором украинского бизнеса с вкладом от 100 000 евро;

участвует в международных технических или гуманитарных проектах;

учится в украинском учебном заведении;

является журналистом или представителем иностранных СМИ;

работает в общественной или волонтерской организации;

выполняет культурную, научную или религиозную миссию;

имеет семейные связи с гражданином Украины;

приобрел недвижимость или развивает предпринимательскую деятельность.

Отдельная процедура предусмотрена для лиц со статусом "зарубежного украинца".

Как продлить вид на жительство в Украине

Согласно правительственному постановлению №322, продление срока действия временного вида на жительство не предусмотрено. Его нужно обменять — подать документы не позднее чем за 15 дней до завершения действующего срока.

Во время военного положения это правило временно не применяется: виды считаются действительными до официального завершения военного периода. Стандартный срок действия документа — 1 год (для учредителей бизнеса — 2 года) с возможностью обмена.

Какие документы нужны для вида на жительство в Украине

Перечень документов зависит от основания получения вида на жительство. В большинстве случаев необходимо подать:

паспорт с визой типа D (или другой документ лица) и его копию;

перевод на украинский язык страницы с персональными данными;

медицинский страховой полис на весь период действия вида на жительство;

квитанции об оплате госпошлины;

подтверждение основания для проживания - контракт, свидетельство о браке, документы инвестора и тому подобное.

Подача осуществляется через выбранный центр или электронно, если сервис поддерживает онлайн-формат.

