Временный вид на жительство в Украине — кто может из иностранцев получить в 2025 году

Как иностранцам оформить временный вид на жительство в Украине
Украина остается привлекательной для иностранцев даже во времена военного положения. Несмотря на сложные обстоятельства, государство упрощает процедуры оформления документов, чтобы поддержать тех, кто работает, учится или создает бизнес здесь. В частности, срок действия вида на жительство автоматически продлен до завершения военного положения — кроме граждан страны-агрессора.
Как отмечают в Государственной миграционной службе Украины, вид, срок которого завершился, остается в силе на период военного положения и еще 30 дней после его отмены. Это означает, что иностранцы могут законно находиться в Украине, даже если документ требует обмена.
Где оформить вид на жительство в Украине
Процедура оформления довольно понятна. Иностранцы могут подать документы как лично, так и дистанционно, обратившись в:
- территориальные органы или подразделения Государственной миграционной службы;
- Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ);
- предприятия "Документ" (Паспортный сервис).
Получить или обменять вид можно даже за рубежом — в центрах "Паспортного сервиса", работающих для украинцев и иностранцев за пределами страны.
Кто имеет право на временный вид на жительство
Преимущественно иностранцы могут находиться в Украине до 90 дней. Для более длительного проживания необходим вид на жительство. Его выдают, если иностранец:
- трудоустроен в отечественную или международную компанию;
- является учредителем или инвестором украинского бизнеса с вкладом от 100 000 евро;
- участвует в международных технических или гуманитарных проектах;
- учится в украинском учебном заведении;
- является журналистом или представителем иностранных СМИ;
- работает в общественной или волонтерской организации;
- выполняет культурную, научную или религиозную миссию;
- имеет семейные связи с гражданином Украины;
- приобрел недвижимость или развивает предпринимательскую деятельность.
Отдельная процедура предусмотрена для лиц со статусом "зарубежного украинца".
Как продлить вид на жительство в Украине
Согласно правительственному постановлению №322, продление срока действия временного вида на жительство не предусмотрено. Его нужно обменять — подать документы не позднее чем за 15 дней до завершения действующего срока.
Во время военного положения это правило временно не применяется: виды считаются действительными до официального завершения военного периода. Стандартный срок действия документа — 1 год (для учредителей бизнеса — 2 года) с возможностью обмена.
Какие документы нужны для вида на жительство в Украине
Перечень документов зависит от основания получения вида на жительство. В большинстве случаев необходимо подать:
- паспорт с визой типа D (или другой документ лица) и его копию;
- перевод на украинский язык страницы с персональными данными;
- медицинский страховой полис на весь период действия вида на жительство;
- квитанции об оплате госпошлины;
- подтверждение основания для проживания - контракт, свидетельство о браке, документы инвестора и тому подобное.
Подача осуществляется через выбранный центр или электронно, если сервис поддерживает онлайн-формат.
