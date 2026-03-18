Як відновити право власності на квартиру без жодних документів

Будинок на бульварі Тараса Шевченка у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні ситуація "житло є, а паперів немає" трапляється частіше, ніж здається. Хтось загубив папку під час переїзду, хтось роками жив у квартирі, отриманій ще за радянськими ордерами, а хтось просто не довів до ладу реєстрацію. Важливо розуміти: відсутність фізичного папірця не анулює ваше право на стіни.

Редакція Новини.LIVE розповідає про робочі шляхи, щоб усе узаконити таку нерухомість.

Реклама

Як оформити право власності без документів

Найпростіший варіант — якщо дані про вас уже є в "цифрі". Згідно із Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", саме державна реєстрація є офіційним визнанням права власності державою.

Якщо ви купували або оформлювали нерухомість після 2013 року, інформація стовідсотково є в Державному реєстрі речових прав.

У такому разі оригінал договору на бланку — це лише додаток. Вам достатньо замовити витяг з Реєстру, і з ним ви вже повноправний власник, який може продати чи подарувати майно.

Як відновити документи на квартиру через БТІ

Якщо квартира "стара" (набута до 2013-го), а в електронному реєстрі порожньо, доведеться підіймати архіви. Раніше паперову реєстрацію вело БТІ.

Алгоритм дій такий:

Йдемо до нотаріуса. Якщо ви знаєте, хто посвідчував угоду, він може видати дублікат договору. Запит до БТІ. Саме там зберігаються реєстрові книги з відмітками про власників доцифрової епохи. Фіналізація. Отримавши архівну довідку або дублікат, ви несете їх до реєстратора (або того ж нотаріуса), щоб внести дані в сучасний Державний реєстр.

Визнання права власності на квартиру через суд

Буває, що документи втрачені безповоротно, а архіви згоріли або залишилися в окупації. Тут вступає в дію стаття 392 Цивільного кодексу України. Вона прямо каже: власник може вимагати визнання свого права через суд, якщо це право не визнається іншими або якщо документи втрачені.

Судовий шлях — це "останній рубіж". Рішення суду, яке набрало законної сили, є повноцінною підставою, щоб реєстратор вписав вас у систему як законного господаря.

Нюанс для приватного сектору

Для власників старих хат у селах або приватному секторі є "бонус". Якщо будинок звели до 5 серпня 1992 року, процедура максимально спрощена. Вам не потрібно проходити складні кола пекла з введенням в експлуатацію — достатньо замовити техпаспорт і звернутися до сільради або нотаріуса. Це законна пільга для старого фонду, про яку багато хто забуває.

