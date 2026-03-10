Відео
Головна Ринок нерухомості Новим власникам житла доведеться почекати — коли отримають право власності

Новим власникам житла доведеться почекати — коли отримають право власності

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 10:50
Право власності — коли господар отримає документи після покупки квартири у 2026 році
Скільки доведеться чекати реєстрації квартири. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Купівля-продаж нерухомості — це лише половина справи. Поки ваше прізвище не з’явиться в Державному реєстрі речових прав, ви — власник лише на папері. Юридично право розпоряджатися майном (продати, закласти в банк чи передати у спадок) виникає саме з моменту реєстрації.

Редакція Новини.LIVE розповідає, скільки часу триває реєстрація права власності на житло.

Стандартні терміни реєстрації права власності

Зазвичай процедура займає до 5 робочих днів. Це не просто цифра з голови, а норма, прописана в статті 19 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

"Державна реєстрація прав проводиться у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня подання заяви", — зазначено у документі.

На практиці, якщо документи в порядку, нотаріуси закривають це питання швидше, але орієнтуватися варто саме на робочий тиждень.

Прискорена реєстрація права власності на нерухомість

Якщо угода термінова і чекати п’ять днів немає можливості, закон дозволяє офіційно "купити" час. У такому разі ви сплачуєте підвищений адміністративний збір, а реєстратор розглядає вашу заяву позачергово.

Варіанти по строках:

  • 2 години — екстрений режим (зазвичай для складних комерційних угод або роз’їздів "день у день");
  • 1 робочий день — золотий стандарт для тих, хто хоче закрити питання одразу після нотаріуса;
  • 2 робочих дні — трохи дешевше, ніж добовий термін, але все ще швидше за загальну чергу.

У таких випадках реєстратор проводить перевірку документів позачергово. Проте навіть прискорена процедура не скасовує обов’язкових юридичних перевірок.

Де оформляють право власності на нерухомість

Сьогодні реєстрація — це не лише черги в держустановах. Ви можете обрати найзручніший шлях:

  1. Приватний або державний нотаріус — найпростіше, адже вони реєструють право власності одразу після підписання договору.
  2. ЦНАП — надійний, але часто довший шлях через фізичні черги.
  3. Портал "Дія" — зручно для самостійної подачі, проте пам’ятайте: онлайн-заявку все одно опрацьовує жива людина (реєстратор), тому терміни залишаються тими ж самими.

Перед подачею обов'язково перевірте три речі:

  • чи "свіжий" техпаспорт і чи є він у базі;
  • чи немає на об’єкті прихованих обтяжень (арешти, іпотеки);
  • чи не "зависла" інформація про попереднього власника в старих реєстрах.

Реєстрація квартири з документами до 2013 року

Якщо ви купували квартиру до 2013 року, ваші дані, скоріш за все, лежать у паперових архівах БТІ. В електронному реєстрі їх немає.

Коли ви подасте таку квартиру на реєстрацію, реєстратор мусить відправити запит у БТІ для підтвердження. Поки не прийде відповідь (а це може тривати від кількох днів до двох тижнів), строк реєстрації фактично "заморожується".

Якщо плануєте продаж, внесіть дані про свою стару квартиру в електронний реєстр заздалегідь. Це позбавить вас головного болю та затримок у самий розпал угоди.

Як повідомлялось, внесення даних до ДРРП є єдиним юридичним доказом вашого права власності на житло, а не просто бюрократичним кроком. Якщо ж реєстрація зупинилася або ви отримали відмову, важливо без зайвих емоцій з’ясувати в реєстратора точну причину затримки, щоб швидко виправити ситуацію.

Також ми розповідали, що чимало українців зберігають старі паперові витяги ще з 90-х, щиро вірячи у своє безперечне право на житло. Проте в сучасних реаліях наявність лише пожовклого документа в серванті не гарантує юридичного захисту власності.

держреєстрація нерухомість реєстр власність документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
