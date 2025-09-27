єОселя провалилась — Гетманцев розповів, хто насправді отримав квартири за програмою замість потребуючих

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Програма "єОселя", покликана вирішувати житлові проблеми українців, насправді не працює для тих, хто найбільше потребує даху над головою. Прості люди, переселенці, військові та вчителі залишаються поза фокусом програми, тоді як кредити часто отримують ті, хто й без того має фінансову стабільність.

Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE, розкриваючи недоліки ініціативи та пропонуючи шляхи її вдосконалення.

Відповідно до його слів, державна система ще не синхронізувала потреби переселенців і не визначила чітких механізмів забезпечення житлом.

"Питання про потреби переселенців не визначено державою. Держава має зрозуміти, що у переселенців є дві ключові проблеми — це робота та житло", — зазначив Гетманцев.

За його словами, відповідальність за житло лежить на Мінрегіонбуді, а не на Мінсоціполітики. Існуюча програма має низку недоліків, серед яких недостатнє фінансування та нецільова спрямованість.

Програма "єОселя" недофінансована і не для переселенців

Гетманцев підкреслив, що законодавці вже кілька місяців тому порушували питання вдосконалення програми. За його словами, наразі кредити на купівлю житла часто отримують люди з високою фінансовою стабільністю, зокрема судді та прокурори, замість тих, хто цього потребує.

"Ми всі чули журналістські розслідування про прокурорів і суддів, які використовуючи єОселю отримують кредити на чергову квартиру", — наголосив він.

Основна проблема — комерційні банки приймають рішення з точки зору фінансової надійності позичальника. Переселенці або малозабезпечені люди часто не відповідають цим критеріям, навіть якщо житло їм критично потрібне.

Хто справді повинен отримати житло

Гетманцев переконаний, що єОселя має працювати виключно для тих, хто не може придбати житло за звичайними кредитними умовами. Серед таких категорій:

переселенці;

військові;

незабезпечені вчителі та соціальні працівники.

"Програму потрібно відкоригувати на користь тих, хто справді потребує житла", — зазначив Гетманцев.

Він також повідомив, що в Раді діє міжфракційне об’єднання ВПО, яке очолює Максим Ткаченко. Об’єднання готує поправки до державного бюджету, щоб посилити ефективність програми та забезпечити житлом тих, хто цього потребує першочергово.

Шляхи вдосконалення єОселя

Серед ключових пропозицій щодо зміни програми:

збільшення фінансування для справжніх потребуючих;

обмеження доступу до кредитів для тих, хто вже має фінансову стабільність;

пріоритетна підтримка категорій ризику: переселенців, військових, освітян.

За словами Гетманцева, ці кроки дозволять зробити програму більш соціально спрямованою та ефективною, а також уникнути ситуацій, коли багаті отримують пільги замість тих, хто справді потребує державної підтримки.

Раніше Гетманцев пояснив важливість підтримки прифронтових громад, оскільки саме вони зараз стримують агресора. Він схвально оцінив ініціативу створення Асоціації прифронтових громад як інструменту для посилення цієї підтримки.

Також повідомлялось, що ВПО, які постраждали від російської агресії, можуть оформити грошову допомогу в певних регіонах. Ці кошти надаються на оренду житла і покривають витрати протягом пів року.