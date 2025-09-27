Видео
єОселя работает не для тех — Гетманцев рассказал о программе

Дата публикации 27 сентября 2025 14:32
єОселя провалилась — Гетманцев рассказал, кто на самом деле получил квартиры по программе вместо нуждающихся
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Программа "єОселя", призванная решать жилищные проблемы украинцев, на самом деле не работает для тех, кто больше всего нуждается в крыше над головой. Простые люди, переселенцы, военные и учителя остаются вне фокуса программы, тогда как кредиты часто получают те, кто и без того имеет финансовую стабильность.

Об этом рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE, раскрывая недостатки инициативы и предлагая пути ее совершенствования.

Согласно его словам, государственная система еще не синхронизировала потребности переселенцев и не определила четких механизмов обеспечения жильем.

"Вопрос о потребностях переселенцев не определен государством. Государство должно понять, что у переселенцев есть две ключевые проблемы — это работа и жилье", — отметил Гетманцев.

По его словам, ответственность за жилье лежит на Минрегионстрое, а не на Минсоциполитики. Существующая программа имеет ряд недостатков, среди которых недостаточное финансирование и нецелевая направленность.

Программа "єОселя" недофинансирована и не для переселенцев

Гетманцев подчеркнул, что законодатели уже несколько месяцев назад поднимали вопрос совершенствования программы. По его словам, сейчас кредиты на покупку жилья часто получают люди с высокой финансовой стабильностью, в частности судьи и прокуроры, вместо тех, кто в этом нуждается.

"Мы все слышали журналистские расследования о прокурорах и судьях, которые используя єОселю получают кредиты на очередную квартиру", — подчеркнул он.

Основная проблема — коммерческие банки принимают решение с точки зрения финансовой надежности заемщика. Переселенцы или малообеспеченные люди часто не соответствуют этим критериям, даже если жилье им критически необходимо.

Кто действительно должен получить жилье

Гетманцев убежден, что єОселя должна работать исключительно для тех, кто не может приобрести жилье по обычным кредитным условиям. Среди таких категорий:

  • переселенцы;
  • военные;
  • необеспеченные учителя и социальные работники.

"Программу нужно откорректировать в пользу тех, кто действительно нуждается в жилье", — отметил Гетманцев.

Он также сообщил, что в Раде действует межфракционное объединение ВПЛ, которое возглавляет Максим Ткаченко. Объединение готовит поправки в государственный бюджет, чтобы усилить эффективность программы и обеспечить жильем тех, кто в этом нуждается в первую очередь.

Пути совершенствования єОселі

Среди ключевых предложений по изменению программы:

  • увеличение финансирования для настоящих нуждающихся;
  • ограничение доступа к кредитам для тех, кто уже имеет финансовую стабильность;
  • приоритетная поддержка категорий риска: переселенцев, военных, педагогов.

По словам Гетманцева, эти шаги позволят сделать программу более социально направленной и эффективной, а также избежать ситуаций, когда богатые получают льготы вместо тех, кто действительно нуждается в государственной поддержке.

Ранее Гетманцев объяснил важность поддержки прифронтовых общин, поскольку именно они сейчас сдерживают агрессора. Он одобрительно оценил инициативу создания Ассоциации прифронтовых общин как инструмента для усиления этой поддержки.

Также сообщалось, что ВПЛ, пострадавшие от российской агрессии, могут оформить денежную помощь в определенных регионах. Эти средства предоставляются на аренду жилья и покрывают расходы в течение полугода.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
