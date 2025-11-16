Тепло у різних будинках без опалення — скільки протримається при -10°C на вулиці

Жінка з чашкою біля радіатора. Фото: Freepik

У періоди ризику відключення опалення постає питання, скільки часу квартира здатна залишатися теплою без підживлення системи. Різниця між будинками значна: конструкція, товщина стін, утеплення, якість вікон та навіть наявність сусідів впливають на охолодження помешкання.

Як розповів Новини.LIVE керівник команди будівельників Володимир Соловко, бетон і панелі охолоджуються швидше, ніж цегла або моноліт, а зовнішня теплоізоляція та сучасні термосистеми здатні додати кілька годин комфорту.

Як швидко втрачається тепло у багатоквартирному будинку

Темпи охолодження житла формуються сукупністю факторів. Найбільше значення мають матеріал стін, площа зовнішніх поверхонь, кількість теплових мостів, стан вікон та герметичність конструкцій.

Важливим є і те, чи опалюються сусідні квартири.

"Наявність сусідів відіграє важливу роль у питанні збереження тепла", — наголосив експерт.

Скільки годин зберігає тепло панельний будинок

Панельні споруди мають тонкі бетонні стіни приблизно 14–18 см та численні стики, через які виходить тепло. Вони енергоефективні лише умовно, а при морозі втрачають температуру швидко.

Якщо зовнішнє повітря охолоджується до -10°C, у квартирі показники падають до +10°C уже приблизно за 6 годин, а до +6–7°C — за 10-12 годин. Для кутових помешкань цей період може бути ще коротшим.

Як швидко охолоджується хрущовка

Хрущовки зведені переважно з цегли, що дає їм вищу теплоінерцію, однак старі вікна та неутеплені стики все одно призводять до швидкого охолодження.

При морозі -10°C температура спадає з комфортних +18°C до +10°C вже через 8 годин, а до +6°C — орієнтовно за 12-14 годин.

Водночас утеплення фасаду або заміна вікон може подовжити цей час на кілька годин, каже фахівець.

Скільки часу зберігає тепло сталінка

Сталінки мають потужні цегляні стіни завтовшки до 70 см, тому їхня тепловіддача проходить значно повільніше. За однакових умов температура в приміщенні знижується до +10°C приблизно за 10-12 годин, а до +6-7°C — лише через 18-20 годин.

"Сталінки мають високу теплову інерцію, тому охолоджуються повільно", — пояснює будівельник.

У період помірних морозів вони здатні зберігати прийнятний мікроклімат навіть протягом доби.

Як довго тримає тепло сучасна новобудова

Новобудови з монолітно-каркасних конструкцій або газобетону мають переваги у вигляді якісного утеплення, герметичних вікон та сучасних технологій ізоляції.

За морозу -10°C температура всередині падає до +10°C у середньому за 12-14 годин, а до +6-7°C — за добу. Саме ці будинки демонструють найкращі показники серед багатоповерхівок останніх десятиліть.

Скільки годин тримають тепло будинки, коли на вулиці -10°C. Графіка: Новини.LIVE

Як повідомлялось, навіть раптові відключення комунікацій, таких як світло й тепло, не повинні стати на заваді комфорту та затишку у вашому домі. Ключ до тепла — це знання, як ефективно утеплити житло та використовувати прості підручні засоби.

