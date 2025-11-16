Тепло в разных домах без отопления — сколько продержится при -10°C на улице

Женщина с чашкой возле радиатора. Фото: Freepik

В периоды риска отключения отопления возникает вопрос, сколько времени квартира способна оставаться теплой без подпитки системы. Разница между домами значительная: конструкция, толщина стен, утепление, качество окон и даже наличие соседей влияют на охлаждение помещения.

Как рассказал Новини.LIVE руководитель команды строителей Владимир Соловко, бетон и панели охлаждаются быстрее, чем кирпич или монолит, а внешняя теплоизоляция и современные термосистемы способны добавить несколько часов комфорта.

Как быстро теряется тепло в многоквартирном доме

Темпы остывания жилья формируются совокупностью факторов. Наибольшее значение имеют материал стен, площадь наружных поверхностей, количество тепловых мостов, состояние окон и герметичность конструкций.

Важным является и то, отапливаются ли соседние квартиры.

"Наличие соседей играет важную роль в вопросе сохранения тепла", — подчеркнул эксперт.

Сколько часов сохраняет тепло панельный дом

Панельные сооружения имеют тонкие бетонные стены примерно 14-18 см и многочисленные стыки, через которые выходит тепло. Они энергоэффективны лишь условно, а при морозе теряют температуру быстро.

Если наружный воздух охлаждается до -10°C, в квартире показатели падают до +10°C уже примерно за 6 часов, а до +6-7°C — за 10-12 часов. Для угловых помещений этот период может быть еще короче.

Как быстро охлаждается хрущевка

Хрущевки возведены преимущественно из кирпича, что дает им более высокую теплоинерцию, однако старые окна и неутепленные стыки все равно приводят к быстрому охлаждению.

При морозе -10°C температура спадает с комфортных +18°C до +10°C уже через 8 часов, а до +6°C — ориентировочно за 12-14 часов.

В то же время утепление фасада или замена окон может продлить это время на несколько часов, говорит специалист.

Сколько времени сохраняет тепло сталинка

Сталинки имеют мощные кирпичные стены толщиной до 70 см, поэтому их теплоотдача проходит значительно медленнее. При одинаковых условиях температура в помещении снижается до +10°C примерно за 10-12 часов, а до +6-7°C — только через 18-20 часов.

"Сталинки имеют высокую тепловую инерцию, поэтому охлаждаются медленно", — объясняет строитель.

В период умеренных морозов они способны сохранять приемлемый микроклимат даже в течение суток.

Как долго держит тепло современная новостройка

Новостройки из монолитно-каркасных конструкций или газобетона имеют преимущества в виде качественного утепления, герметичных окон и современных технологий изоляции.

При морозе -10°C температура внутри падает до +10°C в среднем за 12-14 часов, а до +6-7°C — за сутки. Именно эти дома демонстрируют лучшие показатели среди многоэтажек последних десятилетий.

Сколько часов держат тепло дома, когда на улице -10°C. Графика: Новини.LIVE

Как сообщалось, даже внезапные отключения коммуникаций, таких как свет и тепло, не должны помешать комфорту и уюту в вашем доме. Ключ к теплу — это знание, как эффективно утеплить жилье и использовать простые подручные средства.

Традиционно большинство домохозяйств полагается на активные системы подогрева пола (трубы, кабели), но опыт Скандинавии, в частности Норвегии, предлагает принципиально иной подход к этому вопросу.