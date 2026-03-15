Коли можуть заборонити проживати на дачі у Польщі

Коли можуть заборонити проживати на дачі у Польщі

Дата публікації: 15 березня 2026 14:32
Коли можуть заборонити проживати на дачі у Польщі
Дача у Польщі. Фото: AKC/PTW

У Польщі дедалі частіше виникає питання, чи можна жити на дачі постійно. Ціни на оренду в містах кусаються, а будиночок у садовому товаристві (ROD — Rodzinne Ogrody Działkowe) виглядає як непоганий варіант економії. Але тут є величезне "але", про яке краще дізнатися до того, як перевозити речі.

Польські ділянки ROD створені виключно для рекреації, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал Navi Migrant. Тобто ви можете там садити квіти, смажити гриль або відпочивати у вихідні. 

Реклама
Постійне проживання там — це пряме порушення регламенту товариства. Якщо адміністрація або сусіди помітять, що ви перетворили садовий будиночок на повноцінну оселю, наслідки будуть болючими: від солідних штрафів до вимоги знести незаконні прибудови або взагалі звільнити ділянку без компенсації.

Чи можна прописатися на дачі у Польщі

Прописатися на дачі практично неможливо. Оскільки будинок не має статусу житлового (to nie є dom mieszkalny), гміна просто не дасть вам реєстрацію.

А без "мельдунка" в Польщі, як відомо, життя сильно ускладнюється — від легалізації до банальних поштових послуг.

За що можуть оштрафувати на дачі у Польщі

Найчастіше проблеми починаються не через перевірки зверху, а через конфлікти. У Польщі сусіди по дачах дуже пильно стежать за порядком:

  1. Шум. Ви живете там постійно, а вони приїхали відпочити.
  2. Димар. Взимку дим від буржуйки — це сигнал №1, що в будинку хтось є.
  3. Перебудова. Вирішили добудувати ванну чи розширити кімнату? Якщо площа перевищить дозволені норми, готуйтеся до візиту інспекторів.

Дача у Польщі  — це чудовий варіант для вікенду, але як тільки ви переносите туди основний гардероб, ви автоматично стаєте порушником. Контроль у цій сфері зараз лише посилюється, тож ризик залишитися і без грошей, і без даху над головою цілком реальний.

Як повідомлялось, багато українців перетинають польський кордон з абсолютно різними цілями: від звичайної відпустки чи транзиту до пошуку прихистку від війни. Проте, якою б не була причина поїздки, кожен зобов'язаний дотримуватися місцевого законодавства та встановлених міграційних правил.

Також ми розповідали, що Німеччина відома своїм суворим ставленням до правил, і сфера дозвілля тут не є виключенням. Традиційні для нас пікніки з ночівлею на природі впираються в жорсткі норми закону: німецька дача призначена лише для городництва та денного релаксу. Жити в садових будиночках заборонено, адже для німців це територія порядку, а не повноцінна альтернатива житлу.

Катерина Балаєва
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

