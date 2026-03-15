Рынок недвижимости Когда могут запретить проживать на даче в Польше

Когда могут запретить проживать на даче в Польше

Дата публикации 15 марта 2026 14:32
Дача в Польше. Фото: AKC/PTW

В Польше все чаще возникает вопрос, можно ли жить на даче постоянно. Цены на аренду в городах кусаются, а домик в садовом товариществе (ROD — Rodzinne Ogrody Działkowe) выглядит как неплохой вариант экономии. Но здесь есть огромное "но", о котором лучше узнать до того, как перевозить вещи.

Польские участки ROD созданы исключительно для рекреации, сообщает Новости.LIVE со ссылкой на портал Navi Migrant. То есть вы можете там сажать цветы, жарить гриль или отдыхать по выходным.

Читайте также:

Постоянное проживание там — это прямое нарушение регламента общества. Если администрация или соседи заметят, что вы превратили садовый домик в полноценное жилье, последствия будут болезненными: от солидных штрафов до требования снести незаконные пристройки или вообще освободить участок без компенсации.

Можно ли прописаться на даче в Польше

Прописаться на даче практически невозможно. Поскольку дом не имеет статуса жилого (to nie є dom mieszkalny), гмина просто не даст вам регистрацию.

А без "мельдунка" в Польше, как известно, жизнь сильно усложняется — от легализации до банальных почтовых услуг.

За что могут оштрафовать на даче в Польше

Чаще всего проблемы начинаются не из-за проверок сверху, а из-за конфликтов. В Польше соседи по дачам очень пристально следят за порядком:

  1. Шум. Вы живете там постоянно, а они приехали отдохнуть.
  2. Дымоход. Зимой дым от буржуйки - это сигнал №1, что в доме кто-то есть.
  3. Перестройка. Решили достроить ванную или расширить комнату? Если площадь превысит разрешенные нормы, готовьтесь к визиту инспекторов.

Дача в Польше — это отличный вариант для уикенда, но как только вы переносите туда основной гардероб, вы автоматически становитесь нарушителем. Контроль в этой сфере сейчас только усиливается, поэтому риск остаться и без денег, и без крыши над головой вполне реален.

Как сообщалось, многие украинцы пересекают польскую границу с совершенно разными целями: от обычного отпуска или транзита до поиска убежища от войны. Однако, какой бы ни была причина поездки, каждый обязан соблюдать местное законодательство и установленные миграционные правила.

Также мы рассказывали, что Германия известна своим строгим отношением к правилам, и сфера досуга здесь не является исключением. Традиционные для нас пикники с ночевкой на природе упираются в жесткие нормы закона: немецкая дача предназначена только для огородничества и дневного релакса. Жить в садовых домиках запрещено, ведь для немцев это территория порядка, а не полноценная альтернатива жилью.

Катерина Балаева - редактор
Катерина Балаева
