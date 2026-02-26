Купівля квартири за закордонним паспортом в Україні — документи та правила

Чи можна купити квартиру в Україні за закордонним паспортом. Фото: Freepik

Життя іноді підкидає сюрпризи: внутрішній паспорт загубився, а в Дії лише цифрова копія, яка, попри прогрес, не завжди задовольняє суворих нотаріусів для великих угод. Проте не варто панікувати та скасовувати завдаток при купівлі квартири.

Купівля квартири за закордонним паспортом в Україні

Українське законодавство цілком лояльне до використання закордонного паспорта всередині країни для посвідчення особи. Це не просто "запасний варіант", а офіційно визнаний документ.

"Встановлення особи здійснюється за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина", — зазначено у статті 43 Закону України "Про нотаріат".

Оскільки закордонний паспорт містить усі необхідні дані, нотаріуси без проблем приймають його для оформлення договору купівлі-продажу. Цифрова копія з Дії може знадобитися для звірки, але саме фізична "книжечка" або пластик закордонного паспорта буде базою для паперів.

Які документи потрібні для купівлі квартири

Окрім самого закордонного паспорта, вам обов’язково знадобляться інші оригінали. Самого лише документа, що посвідчує особу, замало для реєстрації права власності.

Ваш базовий набір документів:

РНОКПП (ідентифікаційний код) — обов'язково оригінал або паперова довідка. Довідка про реєстрацію місця проживання (витяг з реєстру територіальної громади). Реквізити банківського рахунку, адже розрахунки за нерухомість в Україні мають бути безготівковими.

Якщо змінювалося прізвище або ім’я, потрібно свідоцтво про відповідні зміни.

Оформлення нерухомості у шлюбі за закордонним паспортом

Якщо ви перебуваєте у шлюбі, процедура стає трохи об'ємнішою. Навіть якщо квартира оформлюється на вас, за законом це спільна власність, тому "друга половинка" має бути присутня або надати дозвіл.

Додатково підготуйте наступне:

свідоцтво про шлюб (оригінал);

паспорт та код дружини або чоловіка;

нотаріально завірена згода на купівлю (якщо партнер не присутній на угоді особисто).

Якщо ви розлучені, візьміть із собою рішення суду або свідоцтво про розірвання шлюбу, щоб підтвердити свій статус одноосібного власника коштів. Закордонний паспорт у поєднанні з цим пакетом документів робить покупку квартири абсолютно законною та безпечною.

