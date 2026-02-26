Покупка квартиры в Украине — возможна ли при наличии только загранпаспорта

Можно ли купить квартиру в Украине по загранпаспорту. Фото: Freepik

Потеря паспорта перед важным соглашением — стресс, но точно не финал истории. Не торопитесь отменять покупку квартиры, поскольку для идентификации у нотариуса существуют законные альтернативы бумажному документу.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на специалистов портала "Юристы UA" рассказывает об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Покупка квартиры по загранпаспорту в Украине

Украинское законодательство вполне лояльно к использованию загранпаспорта внутри страны для удостоверения личности. Это не просто "запасной вариант", а официально признанный документ.

"Установление личности осуществляется по паспорту гражданина Украины или по другим документам, которые делают невозможным возникновение каких-либо сомнений относительно личности гражданина", — указано в статье 43 Закона Украины "О нотариате".

Поскольку загранпаспорт содержит все необходимые данные, нотариусы без проблем принимают его для оформления договора купли-продажи. Цифровая копия из Дії может понадобиться для сверки, но именно физическая "книжечка" или пластик загранпаспорта будет базой для бумаг.

Какие документы нужны для покупки квартиры

Кроме самого загранпаспорта, вам обязательно понадобятся другие оригиналы. Одного лишь документа, удостоверяющего личность, мало для регистрации права собственности.

Ваш базовый набор документов:

РНОКПП (идентификационный код) — обязательно оригинал или бумажная справка. Справка о регистрации места жительства (выписка из реестра территориальной общины). Реквизиты банковского счета, ведь расчеты за недвижимость в Украине должны быть безналичными.

Если менялась фамилия или имя, нужно свидетельство о соответствующих изменениях.

Оформление недвижимости в браке по заграничному паспорту

Если вы находитесь в браке, процедура становится немного объемнее. Даже если квартира оформляется на вас, по закону это совместная собственность, поэтому "вторая половинка" должна присутствовать или предоставить разрешение.

Дополнительно подготовьте следующее:

свидетельство о браке (оригинал);

паспорт и код жены или мужа;

нотариально заверенное согласие на покупку (если партнер не присутствует на сделке лично).

Если вы разведены, возьмите с собой решение суда или свидетельство о расторжении брака, чтобы подтвердить свой статус единоличного владельца средств. Загранпаспорт в сочетании с этим пакетом документов делает покупку квартиры абсолютно законной и безопасной.

Как сообщалось, купля-продажа квартиры предполагает не только бумажную работу, но и конкретные финансовые обязательства перед бюджетом и нотариусом. При этом часть налогов регулирует закон, тогда как другие расходы обычно распределяются по индивидуальной договоренности сторон.

Также мы рассказывали, что жилье в ипотеке считается обремененным имуществом, поэтому его нельзя просто взять и продать, как обычную квартиру. Несмотря на то, что право собственности оформлено на вас, статус кредитного объекта диктует особые условия для любых операций с ним.