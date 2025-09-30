Відео
Україна
Квартира для ветеранів — хто може розраховувати у 2026 році

Квартира для ветеранів — хто може розраховувати у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 20:12
Ветеранам виділять 6 млрд грн на житло у 2026 — умови програми
Українські військові. Фото: Новини.LIVE

Фінансування житла для ветеранів у держбюджеті 2026 року стало одним із найпомітніших рішень. Майже 6 млрд грн держава закладає на забезпечення житлом військових, які віддали здоров’я та сили на захист України. 

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади Олени Шуляк, оборонні потреби залишаються у фокусі державних витрат — на них Україна спрямовує до третини ВВП. Частина цих коштів іде на соціальну підтримку, у тому числі й на житлові програми для ветеранів.

Читайте також:

"На наступний рік на житлову підтримку ветеранів у держбюджеті передбачено майже 5,7 млрд грн. Це на 1,7 млрд більше, ніж у 2025 році", — зазначила Шуляк.

Кошти передаватимуться у вигляді субвенцій на місцевий рівень, а отже, саме громади відповідатимуть за їх розподіл і контроль.

Хто може отримати житло

Основними учасниками програми визначені ветерани з інвалідністю 1 та 2 груп, які:

  • не мають власного житла;
  • забезпечені житловою площею менше ніж 13,65 кв. м на одну особу.

Для того щоб скористатися правом на житло, ветеран має стати на квартирний облік у місцевій владі. Звернутися можна до виконкому міської ради або через Центр надання адміністративних послуг.

"Це розширення програми підтримки ветеранів відображає послідовність політики Мінветеранів щодо забезпечення житлом", — підкреслила Шуляк.

Роль місцевої влади у житловій програмі

Відповідальність за ефективність програми покладено на громади. Саме вони мають:

  • вести квартирний облік;
  • формувати заявки на отримання субвенцій;
  • проводити інформаційні кампанії для ветеранів;
  • допомагати у зборі та поданні документів.

Таким чином, від прозорості й активності місцевої влади залежить, наскільки швидко і якісно ветерани отримають житло.

Програми розвитку поруч із житлом

У держбюджеті 2026 року передбачено фінансування не лише для ветеранів. Серед важливих програм — "єВідновлення", на яку закладено 7 млрд грн. Хоча ця сума менша, ніж у попередньому році, у парламенті очікують, що завдяки аудитам і внутрішнім резервам її можуть збільшити.

"Сподіваюсь, що і цьогоріч буде проведений аудит, після якого ми зможемо додати необхідні суми для реалізації єВідновлення", — пояснила Шуляк.

Чому ця програма важлива для України

Забезпечення ветеранів житлом стоїть у топі соціальних завдань держави. Це не лише визнання їхнього внеску в оборону країни, а й формування фундаменту для стабільного життя після служби.

За словами Шуляк, позитивною є й динаміка розподілу коштів.

"Ми дивилися показники по областях і вони досить рівномірні. Жоден регіон не отримує більше чи менше за інший, кошти розподіляються відповідно до потреб", — наголосила вона.

Як повідомлялось, військовослужбовці зі статусом учасника бойових дій (УБД) мають право на знижку при оплаті комунальних послуг від держави. Часто виникає питання, чи поширюється ця пільга, якщо захисник орендує житло, а не є його власником.

Також зазначимо, що наразі статус ветеранів війни мають близько двох мільйонів українців. Однак, державний бюджет здатен покрити лише незначну частину їхніх потреб.

нерухомість ветерани житло УБД квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
