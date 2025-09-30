Ветеранам выделят 6 млрд грн на жилье в 2026 — условия программы

Украинские военные. Фото: Новини.LIVE

Финансирование жилья для ветеранов в госбюджете 2026 года стало одним из самых заметных решений. Почти 6 млрд грн государство закладывает на обеспечение жильем военных, отдавших здоровье и силы на защиту Украины.

По словам председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти Елены Шуляк, оборонные нужды остаются в фокусе государственных расходов — на них Украина направляет до трети ВВП. Часть этих средств идет на социальную поддержку, в том числе и на жилищные программы для ветеранов.

"На следующий год на жилищную поддержку ветеранов в госбюджете предусмотрено почти 5,7 млрд грн. Это на 1,7 млрд больше, чем в 2025 году", — отметила Шуляк.

Средства будут передаваться в виде субвенций на местный уровень, а значит, именно общины будут отвечать за их распределение и контроль.

Кто может получить жилье

Основными участниками программы определены ветераны с инвалидностью 1 и 2 групп, которые:

не имеют собственного жилья;

обеспечены жилой площадью менее 13,65 кв. м на одного человека.

Для того чтобы воспользоваться правом на жилье, ветеран должен стать на квартирный учет в местной власти. Обратиться можно в исполком городского совета или через Центр предоставления административных услуг.

"Это расширение программы поддержки ветеранов отражает последовательность политики Минветеранов по обеспечению жильем", — подчеркнула Шуляк.

Роль местной власти в жилищной программе

Ответственность за эффективность программы возложена на общины. Именно они должны:

вести квартирный учет;

формировать заявки на получение субвенций;

проводить информационные кампании для ветеранов;

помогать в сборе и подаче документов.

Таким образом, от прозрачности и активности местных властей зависит, насколько быстро и качественно ветераны получат жилье.

Программы развития наряду с жильем

В госбюджете 2026 года предусмотрено финансирование не только для ветеранов. Среди важных программ — "єВідновлення", на которую заложено 7 млрд грн. Хотя эта сумма меньше, чем в предыдущем году, в парламенте ожидают, что благодаря аудитам и внутренним резервам ее могут увеличить.

"Надеюсь, что и в этом году будет проведен аудит, после которого мы сможем добавить необходимые суммы для реализации єВідновлення", — пояснила Шуляк.

Почему эта программа важна для Украины

Обеспечение ветеранов жильем стоит в топе социальных задач государства. Это не только признание их вклада в оборону страны, но и формирование фундамента для стабильной жизни после службы.

По словам Шуляк, положительной является и динамика распределения средств.

"Мы смотрели показатели по областям и они достаточно равномерны. Ни один регион не получает больше или меньше другого, средства распределяются в соответствии с потребностями", — подчеркнула она.

Как сообщалось, военнослужащие со статусом участника боевых действий (УБД) имеют право на скидку при оплате коммунальных услуг от государства. Часто возникает вопрос, распространяется ли эта льгота, если защитник арендует жилье, а не является его владельцем.

Также отметим, что сейчас статус ветеранов войны имеют около двух миллионов украинцев. Однако, государственный бюджет способен покрыть лишь незначительную часть их потребностей.