Хто з військових має право на безоплатне житло від держави — правила та нюанси у 2025 році

Українські військові. Фото: Новини.LIVE

Питання забезпечення військових житлом є одним із ключових аспектів соціальної політики України. Особливої ваги воно набуло під час повномасштабної війни, коли десятки тисяч військовослужбовців ризикують життям і здоров’ям, а їхні родини потребують стабільності та безпеки. Держава гарантує право на житло військовим, але порядок і умови його отримання мають чіткі критерії.

Хто з військових має право на безоплатну нерухомість

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" закріплює право військових на безоплатне житло. Основними умовами є вислуга від 20 років, перебування на квартирному обліку та відсутність попереднього використання права на безкоштовну приватизацію.

Реклама

Читайте також:

Отримати квартиру можуть:

військовослужбовці зі стажем від 20 років і більше;

члени їхніх сімей, які проживають разом;

сім’ї загиблих або зниклих безвісти захисників;

військові з інвалідністю, отриманою під час служби;

особи, звільнені в запас чи відставку, якщо вони стояли на обліку.

Важливо, що строковики й ті, хто вже одного разу приватизував службове житло, не мають повторного права.

Яке житло може надати держава

Державний житловий фонд формується з новобудов, квартир, викуплених у приватних забудовників, а також переобладнаних приміщень. Як наголошується на порталі Veteran, у 2025 році військовим можуть запропонувати:

квартири з розрахунку до 13,65 м² на одну людину;

кімнати в офіцерських гуртожитках;

казарми для сержантів та рядових без сімей;

орендоване житло за рахунок військової частини;

грошову компенсацію для самостійної оренди.

"Це дозволяє гнучко реагувати на ситуацію та враховувати брак житлового фонду в регіонах", — зазначено у публікації.

Як стати на облік для отримання квартири

Щоб скористатися правом, військовий має пройти кілька кроків:

Подати рапорт командиру з пакетом документів. Пройти розгляд житловою комісією у військовій частині. Бути внесеним до черги на отримання житла. Отримати ордер на заселення через орган місцевого самоврядування.

До пакета документів входять довідка про склад сім’ї, місце реєстрації, підтвердження пільг та витяги з особової справи.

Коли військовому можуть відмовити

Не завжди заява завершується позитивно. Відмову можуть отримати, якщо:

військовий чи його родина вже мають житло, яке відповідає санітарним нормам;

раніше була отримана службова квартира або компенсація;

не повернуто попереднє службове житло;

штучно погіршено житлові умови, наприклад, шляхом продажу квартири.

У таких випадках військовий має право оскаржити рішення в суді. Судова практика свідчить, що часто суди стають на бік захисників, визнаючи їхнє право на соціальні гарантії.

Альтернативи для тих, хто не має 20 років вислуги

Не всі військові можуть претендувати на безоплатне житло. Для тих, хто ще не досягнув необхідного стажу, існують державні програми кредитування. Найпопулярніша — єОселя.

За цією програмою діючі військові можуть отримати кредит під 3% річних, а ветерани та учасники бойових дій — під 7%. Ставка фіксується на весь строк кредиту, що робить виплати передбачуваними. Однак обов’язковою умовою є офіційний дохід і сплата податків.

Як повідомлялось, грошове забезпечення українських військових під час війни розраховується за особливими правилами. Це призводить до того, що для деяких бійців більшу частину їхнього доходу складають одноразові винагороди та премії, а не традиційний посадовий оклад.

Також ми розповідали, що учасники бойових дій (УБД) можуть втратити право на одноразову державну виплату в 1 тис. грн, якщо вчасно не подадуть заяву з документами до Пенсійного фонду України (ПФУ).