Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Квартира від держави — кому з військових можуть надати житло

Квартира від держави — кому з військових можуть надати житло

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 09:15
Хто з військових має право на безоплатне житло від держави — правила та нюанси у 2025 році
Українські військові. Фото: Новини.LIVE

Питання забезпечення військових житлом є одним із ключових аспектів соціальної політики України. Особливої ваги воно набуло під час повномасштабної війни, коли десятки тисяч військовослужбовців ризикують життям і здоров’ям, а їхні родини потребують стабільності та безпеки. Держава гарантує право на житло військовим, але порядок і умови його отримання мають чіткі критерії.

Хто з військових має право на безоплатну нерухомість

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" закріплює право військових на безоплатне житло. Основними умовами є вислуга від 20 років, перебування на квартирному обліку та відсутність попереднього використання права на безкоштовну приватизацію.

Реклама
Читайте також:

Отримати квартиру можуть:

  • військовослужбовці зі стажем від 20 років і більше;
  • члени їхніх сімей, які проживають разом;
  • сім’ї загиблих або зниклих безвісти захисників;
  • військові з інвалідністю, отриманою під час служби;
  • особи, звільнені в запас чи відставку, якщо вони стояли на обліку.

Важливо, що строковики й ті, хто вже одного разу приватизував службове житло, не мають повторного права.

Яке житло може надати держава

Державний житловий фонд формується з новобудов, квартир, викуплених у приватних забудовників, а також переобладнаних приміщень. Як наголошується на порталі Veteran, у 2025 році військовим можуть запропонувати:

  • квартири з розрахунку до 13,65 м² на одну людину;
  • кімнати в офіцерських гуртожитках;
  • казарми для сержантів та рядових без сімей;
  • орендоване житло за рахунок військової частини;
  • грошову компенсацію для самостійної оренди.

"Це дозволяє гнучко реагувати на ситуацію та враховувати брак житлового фонду в регіонах", — зазначено у публікації.

Як стати на облік для отримання квартири

Щоб скористатися правом, військовий має пройти кілька кроків:

  1. Подати рапорт командиру з пакетом документів.
  2. Пройти розгляд житловою комісією у військовій частині.
  3. Бути внесеним до черги на отримання житла.
  4. Отримати ордер на заселення через орган місцевого самоврядування.

До пакета документів входять довідка про склад сім’ї, місце реєстрації, підтвердження пільг та витяги з особової справи.

Коли військовому можуть відмовити

Не завжди заява завершується позитивно. Відмову можуть отримати, якщо:

  • військовий чи його родина вже мають житло, яке відповідає санітарним нормам;
  • раніше була отримана службова квартира або компенсація;
  • не повернуто попереднє службове житло;
  • штучно погіршено житлові умови, наприклад, шляхом продажу квартири.

У таких випадках військовий має право оскаржити рішення в суді. Судова практика свідчить, що часто суди стають на бік захисників, визнаючи їхнє право на соціальні гарантії.

Альтернативи для тих, хто не має 20 років вислуги

Не всі військові можуть претендувати на безоплатне житло. Для тих, хто ще не досягнув необхідного стажу, існують державні програми кредитування. Найпопулярніша — єОселя.

За цією програмою діючі військові можуть отримати кредит під 3% річних, а ветерани та учасники бойових дій — під 7%. Ставка фіксується на весь строк кредиту, що робить виплати передбачуваними. Однак обов’язковою умовою є офіційний дохід і сплата податків.

Як повідомлялось, грошове забезпечення українських військових під час війни розраховується за особливими правилами. Це призводить до того, що для деяких бійців більшу частину їхнього доходу складають одноразові винагороди та премії, а не традиційний посадовий оклад. 

Також ми розповідали, що учасники бойових дій (УБД) можуть втратити право на одноразову державну виплату в 1 тис. грн, якщо вчасно не подадуть заяву з документами до Пенсійного фонду України (ПФУ).

нерухомість військові житло квартира українські військові
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації