Кто из военных имеет право на бесплатное жилье от государства — правила и нюансы в 2025 году

Украинские военные. Фото: Новини.LIVE

Вопрос обеспечения военных жильем является одним из ключевых аспектов социальной политики Украины. Особое значение он приобрел во время полномасштабной войны, когда десятки тысяч военнослужащих рискуют жизнью и здоровьем, а их семьи нуждаются в стабильности и безопасности. Государство гарантирует право на жилье военным, но порядок и условия его получения имеют четкие критерии.

Кто из военных имеет право на бесплатную недвижимость

Закон Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" закрепляет право военных на бесплатное жилье. Основными условиями являются выслуга от 20 лет, пребывание на квартирном учете и отсутствие предыдущего использования права на бесплатную приватизацию.

Получить квартиру могут:

военнослужащие со стажем от 20 лет и более;

члены их семей, которые проживают вместе;

семьи погибших или пропавших без вести защитников;

военные с инвалидностью, полученной во время службы;

лица, уволенные в запас или отставку, если они стояли на учете.

Важно, что срочники и те, кто уже однажды приватизировал служебное жилье, не имеют повторного права.

Какое жилье может предоставить государство

Государственный жилищный фонд формируется из новостроек, квартир, выкупленных у частных застройщиков, а также переоборудованных помещений. Как отмечается на портале Veteran, в 2025 году военным могут предложить:

квартиры из расчета до 13,65 м² на одного человека;

комнаты в офицерских общежитиях;

казармы для сержантов и рядовых без семей;

арендованное жилье за счет воинской части;

денежную компенсацию для самостоятельной аренды.

"Это позволяет гибко реагировать на ситуацию и учитывать нехватку жилого фонда в регионах", — говорится в публикации.

Как стать на учет для получения квартиры

Чтобы воспользоваться правом, военный должен пройти несколько шагов:

Подать рапорт командиру с пакетом документов. Пройти рассмотрение жилищной комиссией в воинской части. Быть внесенным в очередь на получение жилья. Получить ордер на заселение через орган местного самоуправления.

В пакет документов входят справка о составе семьи, месте регистрации, подтверждение льгот и выписки из личного дела.

Когда военному могут отказать

Не всегда заявление завершается положительно. Отказ могут получить, если:

военный или его семья уже имеют жилье, которое соответствует санитарным нормам;

ранее была получена служебная квартира или компенсация;

не возвращено предыдущее служебное жилье;

искусственно ухудшены жилищные условия, например, путем продажи квартиры.

В таких случаях военный имеет право обжаловать решение в суде. Судебная практика свидетельствует, что часто суды становятся на сторону защитников, признавая их право на социальные гарантии.

Альтернативы для тех, кто не имеет 20 лет выслуги

Не все военные могут претендовать на бесплатное жилье. Для тех, кто еще не достиг необходимого стажа, существуют государственные программы кредитования. Самой популярной является єОселя.

По этой программе действующие военные могут получить кредит под 3% годовых, а ветераны и участники боевых действий — под 7%. Ставка фиксируется на весь срок кредита, что делает выплаты предсказуемыми. Однако обязательным условием является официальный доход и уплата налогов.

Как сообщалось, денежное обеспечение украинских военных во время войны рассчитывается по особым правилам. Это приводит к тому, что для некоторых бойцов большую часть их дохода составляют одноразовые вознаграждения и премии, а не традиционный должностной оклад.

Также мы рассказывали, что участники боевых действий (УБД) могут потерять право на единовременную государственную выплату в 1 тыс. грн, если вовремя не подадут заявление с документами в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).