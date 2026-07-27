Не лише через борги: переселенцям назвали причини виселення з тимчасового житла

Переселенці, житловий корпус. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Інна Діденко Редактор економічних новин

Для ВПО, які живуть у місцях тимчасового проживання, запровадили нові правила. Відомо, за що тепер можуть виселити, як оформлюється проживання та скільки часу дають на відновлення втрачених документів.

Про нововведення розповідає Новини.LIVE з посиланням на народного депутата Павла Фролова.

Кого і за що можуть виселити

ВПО можуть втратити місце у тимчасовому житлі, якщо без поважної причини не проживають там понад 60 днів. Також виселення можливе, якщо людина:

надала неправдиву інформацію під час оформлення;

понад три рази порушила умови договору;

має у власності інше житло. Виняток — якщо воно розташоване на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій.

Окремі вимоги стосуються працездатних переселенців. Якщо протягом трьох місяців людина не працевлаштувалася, не стала на облік у центрі зайнятості або не виконала інших передбачених умов, її також можуть виселити.

Коли ще доведеться переїхати

Переселення можливе і в тому випадку, якщо сам об'єкт перестане бути місцем тимчасового проживання. У такій ситуації адміністрація повинна повідомити мешканців щонайменше за чотири тижні до виселення. Виняток — якщо будівлю визнають непридатною для проживання.

Як тепер оформлюватимуть проживання

Перед тим як будівля стане місцем тимчасового проживання для переселенців, її обов'язково перевірятимуть на відповідність мінімальним вимогам. Без такої перевірки об'єкт не зможуть включити до офіційного переліку місць тимчасвого проживання.

За словами Павла Фролова, договір про проживання укладатимуть не пізніше дня заселення. Він діятиме шість місяців, після чого його можна продовжити.

Більше часу на відновлення документів

Ще одна важлива зміна стосується переселенців, які втратили документи. Тепер на їх відновлення дають не 60, а 90 календарних днів. Це має допомогти людям встигнути оформити необхідні документи без ризику втратити право на проживання у місці тимчасового розміщення.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українцям не обов’язково мати власне житло для реєстрації місця проживання. Оформити прописку можна в орендованій квартирі, у родичів, гуртожитку чи навіть соціальному житлі. Головне мати законні підстави та згоду власника.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні спростили правила реєстрації місця проживання. Відтепер один із батьків може самостійно зареєструвати дитину без згоди іншого, якщо той має статус безвісти зниклого або перебуває в полоні.