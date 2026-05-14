Прописка дитини: для кого спростили реєстрацію в Україні

Родина та документи. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Життя в умовах війни змушує державу ставати гнучкішою та людянішою. Зокрема уряд продовжує реформувати цифрові сервіси, прибираючи зайві довідки там, де вони лише заважають, наприклад при реєстрації місця проживання дитини. Останні оновлення стосуються найбільш вразливих категорій громадян, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Тепер бюрократичних перепон на шляху до оформлення документів стало значно менше, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

Реєстрація місця проживання дитини без згоди батька

Раніше зміна прописки дитини часто перетворювалася на квест, якщо один із батьків не міг особисто підписати документи. Зараз процедуру максимально спростили.

Якщо батько або мати має офіційний статус "безвісти зниклий" або перебуває у полоні, їхня фізична присутність чи письмова згода більше не потрібні. Це рішення дозволяє іншому з батьків самостійно вирішувати питання реєстрації, не витрачаючи місяці на судові запити, підкреслюють у відомстві.

За новими правилами, дитину реєструють за тією ж адресою, де зареєстрований той із батьків, який безпосередньо звертається за послугою. Цей крок прибирає необхідність збирати стоси папірців для підтвердження очевидних речей.

Допомога сім’ям полонених та зниклих безвісти

Як зазначили у відомстві, основна мета цих змін — підтримка родин наших захисників. Уряд чітко дав зрозуміти, що в чутливих ситуаціях адміністративні процеси мають допомагати, а не створювати нові проблеми.

Скасування непотрібних довідок є частиною великої стратегії адаптації державних послуг до реалій сьогодення, де кожна хвилина має значення, наголосили у Мінцифри.

