Яку нерухомість можна купити за програмою "єОселя" — умови у 2025 році

Державна програма "єОселя" стала реальною підтримкою для українців, які мріють про власний дім. Вона дає можливість оформити іпотеку зі ставкою від 3% до 7% річних, що суттєво нижче за ринкові умови банків — 15-25%. Перший внесок становить 10-20%, замість звичних 30%. Але скористатися цією допомогою можна не для будь-якого житла.

Придбати можна квартиру, приватний будинок, таунхаус або дуплекс, зазначають у Sense Bank, який бере участь у програмі. Також дозволено купувати майнові права на квартиру в новобудові, якщо об’єкт акредитований банком. Умови однакові для більшості категорій позичальників, але є регіональні та соціальні винятки.

Обов’язкові вимоги до житла:

знаходиться на території України, але не в зоні бойових дій або окупації;

введене в експлуатацію (для вторинного ринку);

має підключені комунікації та окремий вхід;

не є часткою будинку чи самобудом;

не належить державі або громаді.

Яку площу житла дозволяє єОселя

Площа має значення. Для квартир вона становить:

52,5 кв. м на одну особу;

+21 кв. м за кожного члена сім’ї.

Для приватного будинку або таунхауса:

62,5 кв. м на одного;

+21 кв. м за кожного наступного мешканця.

Якщо площа більша, різницю потрібно сплатити самостійно — у вигляді більшого початкового внеску.

Які об’єкти не можна купити через єОселю

Держава чітко визначила, що не підлягає фінансуванню. Не можна придбати:

житло в гуртожитках, готелях чи відомчих будівлях;

пам’ятки архітектури;

дачні або садові будинки;

житло з арештом чи обтяженням;

об’єкти, отримані за спадщиною чи даруванням менш як рік тому.

"Також у кредит не входить вартість земельної ділянки під будинком або дуплексом — її оплачує позичальник окремо", — наголосили у банку.

Порівняння єОселя зі звичайною іпотекою

Стандартна іпотека вимагає 30% першого внеску та ставки 15-25%. Водночас програма "єОселя" знижує внесок до 10-20% і ставки до 3-7%.

Таким чином економія на відсотках сягає сотень тисяч гривень за термін кредиту. Але є обмеження, які стосуються локацій, норм площі, відсутності обтяжень.

Як повідомлялось, єОселя у 2025 році зберігає свою актуальність як популярний інструмент для купівлі житла в Україні. Ключовим моментом для майбутніх позичальників є розрахунок суми першого внеску, яка безпосередньо залежить від поточної ринкової вартості первинної нерухомості у вибраному місті.

Також ми розповідали, що від початку 2025 року програма "єОселя" допомогла придбати житло вже 4 944 українцям, згідно з даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Загальна сума пільгових кредитів, виданих станом на середину вересня, сягнула 9,1 млрд грн.