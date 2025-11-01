Відео
Не лише квартиру — яку нерухомість можна купити за єОселею

Не лише квартиру — яку нерухомість можна купити за єОселею

Дата публікації: 1 листопада 2025 14:32
Оновлено: 15:01
Яку нерухомість можна купити за програмою "єОселя" — умови у 2025 році
Новобудова у Києві. Фото: Новини.LIVE

Державна програма "єОселя" стала реальною підтримкою для українців, які мріють про власний дім. Вона дає можливість оформити іпотеку зі ставкою від 3% до 7% річних, що суттєво нижче за ринкові умови банків — 15-25%. Перший внесок становить 10-20%, замість звичних 30%. Але скористатися цією допомогою можна не для будь-якого житла.

Придбати можна квартиру, приватний будинок, таунхаус або дуплекс, зазначають у Sense Bank, який бере участь у програмі. Також дозволено купувати майнові права на квартиру в новобудові, якщо об’єкт акредитований банком. Умови однакові для більшості категорій позичальників, але є регіональні та соціальні винятки.

Обов’язкові вимоги до житла:

  • знаходиться на території України, але не в зоні бойових дій або окупації;
  • введене в експлуатацію (для вторинного ринку);
  • має підключені комунікації та окремий вхід;
  • не є часткою будинку чи самобудом;
  • не належить державі або громаді.

Яку площу житла дозволяє єОселя

Площа має значення. Для квартир вона становить:

  • 52,5 кв. м на одну особу;
  • +21 кв. м за кожного члена сім’ї.

Для приватного будинку або таунхауса:

  • 62,5 кв. м на одного;
  • +21 кв. м за кожного наступного мешканця.

Якщо площа більша, різницю потрібно сплатити самостійно — у вигляді більшого початкового внеску.

Які об’єкти не можна купити через єОселю

Держава чітко визначила, що не підлягає фінансуванню. Не можна придбати:

  • житло в гуртожитках, готелях чи відомчих будівлях;
  • пам’ятки архітектури;
  • дачні або садові будинки;
  • житло з арештом чи обтяженням;
  • об’єкти, отримані за спадщиною чи даруванням менш як рік тому.

"Також у кредит не входить вартість земельної ділянки під будинком або дуплексом — її оплачує позичальник окремо", — наголосили у банку.

Порівняння єОселя зі звичайною іпотекою 

Стандартна іпотека вимагає 30% першого внеску та ставки 15-25%. Водночас програма "єОселя" знижує внесок до 10-20% і ставки до 3-7%. 

Таким чином економія на відсотках сягає сотень тисяч гривень за термін кредиту. Але є обмеження, які стосуються локацій, норм площі, відсутності обтяжень.

Як повідомлялось, єОселя у 2025 році зберігає свою актуальність як популярний інструмент для купівлі житла в Україні. Ключовим моментом для майбутніх позичальників є розрахунок суми першого внеску, яка безпосередньо залежить від поточної ринкової вартості первинної нерухомості у вибраному місті.

Також ми розповідали, що від початку 2025 року програма "єОселя" допомогла придбати житло вже 4 944 українцям, згідно з даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Загальна сума пільгових кредитів, виданих станом на середину вересня, сягнула 9,1 млрд грн.

іпотека нерухомість житло єОселя квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
