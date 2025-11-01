Какую недвижимость можно купить по программе "єОселя" — условия в 2025 году

Новостройка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Государственная программа "єОселя" стала реальной поддержкой для украинцев, которые мечтают о собственном доме. Она дает возможность оформить ипотеку со ставкой от 3% до 7% годовых, что существенно ниже рыночных условий банков — 15-25%. Первый взнос составляет 10-20%, вместо привычных 30%. Но воспользоваться этой помощью можно не для любого жилья.

Приобрести можно квартиру, частный дом, таунхаус или дуплекс, отмечают в Sense Bank, который участвует в программе. Также разрешено покупать имущественные права на квартиру в новостройке, если объект аккредитован банком.

Условия одинаковы для большинства категорий заемщиков, но есть региональные и социальные исключения.

Обязательные требования к жилью:

находится на территории Украины, но не в зоне боевых действий или оккупации;

введено в эксплуатацию (для вторичного рынка);

имеет подключенные коммуникации и отдельный вход;

не является долей дома или самостроем;

не принадлежит государству или общине.

Какую площадь жилья позволяет єОселя

Площадь имеет значение. Для квартир она составляет:

52,5 кв. м на одного человека;

+21 кв. м за каждого члена семьи.

Для частного дома или таунхауса:

62,5 кв. м на одного;

+21 кв. м за каждого следующего жильца.

Если площадь больше, разницу нужно оплатить самостоятельно — в виде большего первоначального взноса.

Какие объекты нельзя купить через єОселю

Государство четко определило, что не подлежит финансированию. Нельзя приобрести:

жилье в общежитиях, гостиницах или ведомственных зданиях;

памятники архитектуры;

дачные или садовые дома;

жилье с арестом или обременением;

объекты, полученные по наследству или дарению менее года назад.

"Также в кредит не входит стоимость земельного участка под домом или дуплексом — ее оплачивает заемщик отдельно", — отметили в банке.

Сравнение єОселя с обычной ипотекой

Стандартная ипотека требует 30% первого взноса и ставки 15-25%. В то же время программа "єОселя" снижает взнос до 10-20% и ставки до 3-7%.

Таким образом экономия на процентах достигает сотен тысяч гривен за срок кредита. Но есть ограничения, касающиеся локаций, норм площади, отсутствия обременений.

Как сообщалось, єОселя в 2025 году сохраняет свою актуальность как популярный инструмент для покупки жилья в Украине. Ключевым моментом для будущих заемщиков является расчет суммы первого взноса, которая напрямую зависит от текущей рыночной стоимости первичной недвижимости в выбранном городе.

Также мы рассказывали, что с начала 2025 года программа "єОселя" помогла приобрести жилье уже 4 944 украинцам, согласно данным Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Общая сумма льготных кредитов, выданных по состоянию на середину сентября, достигла 9,1 млрд грн.