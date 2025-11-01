Какую недвижимость можно купить по программе "єОселя" — условия в 2025 году

Не только квартиру — какую недвижимость можно купить за еОселей
Государственная программа "єОселя" стала реальной поддержкой для украинцев, которые мечтают о собственном доме. Она дает возможность оформить ипотеку со ставкой от 3% до 7% годовых, что существенно ниже рыночных условий банков — 15-25%. Первый взнос составляет 10-20%, вместо привычных 30%. Но воспользоваться этой помощью можно не для любого жилья.
Приобрести можно квартиру, частный дом, таунхаус или дуплекс, отмечают в Sense Bank, который участвует в программе. Также разрешено покупать имущественные права на квартиру в новостройке, если объект аккредитован банком.
Условия одинаковы для большинства категорий заемщиков, но есть региональные и социальные исключения.
Обязательные требования к жилью:
- находится на территории Украины, но не в зоне боевых действий или оккупации;
- введено в эксплуатацию (для вторичного рынка);
- имеет подключенные коммуникации и отдельный вход;
- не является долей дома или самостроем;
- не принадлежит государству или общине.
Какую площадь жилья позволяет єОселя
Площадь имеет значение. Для квартир она составляет:
- 52,5 кв. м на одного человека;
- +21 кв. м за каждого члена семьи.
Для частного дома или таунхауса:
- 62,5 кв. м на одного;
- +21 кв. м за каждого следующего жильца.
Если площадь больше, разницу нужно оплатить самостоятельно — в виде большего первоначального взноса.
Какие объекты нельзя купить через єОселю
Государство четко определило, что не подлежит финансированию. Нельзя приобрести:
- жилье в общежитиях, гостиницах или ведомственных зданиях;
- памятники архитектуры;
- дачные или садовые дома;
- жилье с арестом или обременением;
- объекты, полученные по наследству или дарению менее года назад.
"Также в кредит не входит стоимость земельного участка под домом или дуплексом — ее оплачивает заемщик отдельно", — отметили в банке.
Сравнение єОселя с обычной ипотекой
Стандартная ипотека требует 30% первого взноса и ставки 15-25%. В то же время программа "єОселя" снижает взнос до 10-20% и ставки до 3-7%.
Таким образом экономия на процентах достигает сотен тысяч гривен за срок кредита. Но есть ограничения, касающиеся локаций, норм площади, отсутствия обременений.
Как сообщалось, єОселя в 2025 году сохраняет свою актуальность как популярный инструмент для покупки жилья в Украине. Ключевым моментом для будущих заемщиков является расчет суммы первого взноса, которая напрямую зависит от текущей рыночной стоимости первичной недвижимости в выбранном городе.
Также мы рассказывали, что с начала 2025 года программа "єОселя" помогла приобрести жилье уже 4 944 украинцам, согласно данным Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства. Общая сумма льготных кредитов, выданных по состоянию на середину сентября, достигла 9,1 млрд грн.
