Правила ночівлі на дачі у Польщі та Німеччині — які є обмеження та штрафи

Приватнй будинок. Фото: Freepik

Ночівля на дачі у Польщі та Німеччині часто здається простою справою, але закони цих країн мають свої нюанси. Власники та туристи повинні враховувати різні обмеження щодо тривалості перебування та умов проживання.

Редакція Новини.LIVE розповідає про ключові аспекти ночівлі на дачах у Польщі та Німеччині.

Реклама

Читайте також:

Правила ночівлі на дачі в Польщі

У Польщі дачі часто розташовані на земельних ділянках, відомих як "działki ogrodowe", що належать до садівничих кооперативів. Як пише видання Navi Migrant, законодавство чітко визначає правила використання таких ділянок:

Тимчасова ночівля: дозволена для власників ділянок та їх гостей на короткий термін, зазвичай не більше 2-3 ночей поспіль. Постійне проживання: заборонене без відповідної реєстрації та дозволу від місцевих органів влади.

За порушення правил використання садівничих ділянок можуть накладатися штрафи:

до 5 000 злотих — за незаконне використання ділянки для постійного проживання без дозволу;

до 1 000 злотих — за порушення санітарних норм або використання ділянки не за призначенням.

Необхідні документи

Для легальної ночівлі на дачі в Польщі необхідно мати:

Договір оренди ділянки або документ, що підтверджує право власності. Заява до місцевого органу влади про намір тимчасово використовувати ділянку для ночівлі. Дозвіл від садівничого кооперативу (якщо ділянка знаходиться в такому кооперативі).

Обмеження ночівлі на дачі в Німеччині

У Німеччині Kleingarten (садові ділянки) регулюються законом BKleingG, повідомляє DW. Вони мають чітко визначене призначення та правила використання:

Тимчасова ночівля — дозволена для власників ділянок та їх гостей, зазвичай на термін до 2-3 ночей. Постійне проживання — можливе лише після отримання відповідної будівельної ліцензії та реєстрації місця проживання.

За порушення правил використання дач у Німеччині можуть накладатися штрафи:

до 1 000 євро або виселення — за проживання;

до 50 000 євро — за незаконне використання дачі як постійного місця проживання без відповідного дозволу;

до 5 000 євро — за порушення санітарних норм або використання дачі не за призначенням.

Практичні поради для безпечної ночівлі

Щоб уникнути порушень та штрафів, рекомендується:

Завчасно ознайомитися з місцевими законами та правилами щодо використання дачних ділянок. Отримати всі необхідні дозволи та ліцензії перед плануванням ночівлі на дачі. Дотримуватися санітарних норм та правил безпеки, особливо щодо використання електричних та газових приладів. Поважати права сусідів та уникати шуму в нічний час.

Як повідомлялось, іноземці, які прагнуть легально жити та працювати в Польщі, раніше роками чекали на отримання карти тимчасового побиту. Проте, ця ситуація поступово покращується.

Також ми розповідали, що українцям, які проживають у Німеччині, обов'язково необхідно зареєструвати своє місце проживання. А порушення термінів прописки може призвести до значного штрафу.