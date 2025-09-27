Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Ночівля на дачі в Польщі та Німеччині — за що можуть штрафувати

Ночівля на дачі в Польщі та Німеччині — за що можуть штрафувати

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 04:20
Правила ночівлі на дачі у Польщі та Німеччині — які є обмеження та штрафи
Приватнй будинок. Фото: Freepik

Ночівля на дачі у Польщі та Німеччині часто здається простою справою, але закони цих країн мають свої нюанси. Власники та туристи повинні враховувати різні обмеження щодо тривалості перебування та умов проживання. 

Редакція Новини.LIVE розповідає про ключові аспекти ночівлі на дачах у Польщі та Німеччині.

Реклама
Читайте також:

Правила ночівлі на дачі в Польщі

У Польщі дачі часто розташовані на земельних ділянках, відомих як "działki ogrodowe", що належать до садівничих кооперативів. Як пише видання Navi Migrant, законодавство чітко визначає правила використання таких ділянок:

  1. Тимчасова ночівля: дозволена для власників ділянок та їх гостей на короткий термін, зазвичай не більше 2-3 ночей поспіль.
  2. Постійне проживання: заборонене без відповідної реєстрації та дозволу від місцевих органів влади.

За порушення правил використання садівничих ділянок можуть накладатися штрафи:

  • до 5 000 злотих — за незаконне використання ділянки для постійного проживання без дозволу;
  • до 1 000 злотих — за порушення санітарних норм або використання ділянки не за призначенням.

Необхідні документи

Для легальної ночівлі на дачі в Польщі необхідно мати:

  1. Договір оренди ділянки або документ, що підтверджує право власності.
  2. Заява до місцевого органу влади про намір тимчасово використовувати ділянку для ночівлі.
  3. Дозвіл від садівничого кооперативу (якщо ділянка знаходиться в такому кооперативі).

Обмеження ночівлі на дачі в Німеччині

У Німеччині Kleingarten (садові ділянки) регулюються законом BKleingG, повідомляє DW. Вони мають чітко визначене призначення та правила використання:

  1. Тимчасова ночівля — дозволена для власників ділянок та їх гостей, зазвичай на термін до 2-3 ночей.
  2. Постійне проживання — можливе лише після отримання відповідної будівельної ліцензії та реєстрації місця проживання.

За порушення правил використання дач у Німеччині можуть накладатися штрафи:

  • до 1 000 євро або виселення — за проживання;
  • до 50 000 євро — за незаконне використання дачі як постійного місця проживання без відповідного дозволу;
  • до 5 000 євро — за порушення санітарних норм або використання дачі не за призначенням.

Практичні поради для безпечної ночівлі

Щоб уникнути порушень та штрафів, рекомендується:

  1. Завчасно ознайомитися з місцевими законами та правилами щодо використання дачних ділянок.
  2. Отримати всі необхідні дозволи та ліцензії перед плануванням ночівлі на дачі.
  3. Дотримуватися санітарних норм та правил безпеки, особливо щодо використання електричних та газових приладів.
  4. Поважати права сусідів та уникати шуму в нічний час.

Як повідомлялось, іноземці, які прагнуть легально жити та працювати в Польщі, раніше роками чекали на отримання карти тимчасового побиту. Проте, ця ситуація поступово покращується. 

Також ми розповідали, що українцям, які проживають у Німеччині, обов'язково необхідно зареєструвати своє місце проживання. А порушення термінів прописки може призвести до значного штрафу.

Польща Німеччина нерухомість будинок дача
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації