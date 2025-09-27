Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Ночевка на даче в Польше и Германии — за что могут штрафовать

Ночевка на даче в Польше и Германии — за что могут штрафовать

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 04:20
Правила ночевки на даче в Польше и Германии — какие есть ограничения и штрафы
Частный дом. Фото: Freepik

Ночевка на даче в Польше и Германии часто кажется простым делом, но законы этих стран имеют свои нюансы. Владельцы и туристы должны учитывать различные ограничения по продолжительности пребывания и условий проживания.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о ключевых аспектах ночевки на дачах в Польше и Германии.

Реклама
Читайте также:

Правила ночевки на даче в Польше

В Польше дачи часто расположены на земельных участках, известных как "działki ogrodowe", принадлежащих к садоводческим кооперативам. Как пишет издание Navi Migrant, законодательство четко определяет правила использования таких участков:

  1. Временная ночевка: разрешена для владельцев участков и их гостей на короткий срок, обычно не более 2-3 ночей подряд.
  2. Постоянное проживание: запрещено без соответствующей регистрации и разрешения от местных органов власти.

За нарушение правил использования садоводческих участков могут накладываться штрафы:

  • до 5 000 злотых — за незаконное использование участка для постоянного проживания без разрешения;
  • до 1 000 злотых — за нарушение санитарных норм или использование участка не по назначению.

Необходимые документы

Для легальной ночевки на даче в Польше необходимо иметь:

  1. Договор аренды участка или документ, подтверждающий право собственности.
  2. Заявление в местный орган власти о намерении временно использовать участок для ночлега.
  3. Разрешение от садоводческого кооператива (если участок находится в таком кооперативе).

Ограничения ночевки на даче в Германии

В Германии Kleingarten (садовые участки) регулируются законом BKleingG, сообщает DW. Они имеют четко определенное назначение и правила использования:

  1. Временная ночевка — разрешена для владельцев участков и их гостей, обычно на срок до 2-3 ночей.
  2. Постоянное проживание — возможно только после получения соответствующей строительной лицензии и регистрации места жительства.

За нарушение правил использования дач в Германии могут накладываться штрафы:

  • до 1 000 евро или выселение — за проживание;
  • до 50 000 евро — за незаконное использование дачи как постоянного места жительства без соответствующего разрешения;
  • до 5 000 евро — за нарушение санитарных норм или использование дачи не по назначению.

Практические советы для безопасной ночевки

Чтобы избежать нарушений и штрафов, рекомендуется:

  1. Заблаговременно ознакомиться с местными законами и правилами по использованию дачных участков.
  2. Получить все необходимые разрешения и лицензии перед планированием ночевки на даче.
  3. Соблюдать санитарные нормы и правила безопасности, особенно по использованию электрических и газовых приборов.
  4. Уважать права соседей и избегать шума в ночное время.

Как сообщалось, иностранцы, которые стремятся легально жить и работать в Польше, ранее годами ждали получения карты временного побыту. Однако, эта ситуация постепенно улучшается.

Также мы рассказывали, что украинцам, проживающим в Германии, обязательно необходимо зарегистрировать свое место жительства. А нарушение сроков прописки может привести к значительному штрафу.

Польша Германия недвижимость дом дача
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации