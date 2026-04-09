Обтяження нерухомості: чи можуть забрати квартиру в Україні у 2026 році

Багатоповерхівки на лівому березі Києва.

Обтяження нерухомості викликає чимало страхів у власників квартир. Українці, які виявляють у витягу з Державного реєстру прав незрозумілий розділ "Обтяження", одразу переживають, що житло можуть забрати. Насправді ситуація часто не така критична, проте вона вимагає негайної уваги та розуміння юридичних нюансів.

Редакція Новини.LIVE з посиланням на Департамент державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради розповідає, які види обтяжень існують і як вони впливають на права власника.

Що таке обтяження нерухомості

Обтяження — це не вирок, а лише "червоне світло" для нотаріуса. Ви залишаєтеся повноправним господарем, можете жити у квартирі чи здавати її в оренду, але юридичні операції стають неможливими.

"Обтяження – це лише обмеження права розпорядження майном, а не автоматична втрата власності. Тобто ви залишаєтесь власником, але тимчасово не можете вільно продати чи подарувати житло", — пояснюють юристи.

Чи заберуть квартиру за іпотеку

Найпоширеніший випадок обтяження – іпотека. Квартира стає заставою банку під час кредиту. Це гарантія для банку, що ви повернете гроші.

Поки діє договір, квартира перебуває у вашій власності, проте продати її без згоди кредитора не вийде. Як тільки останній платіж внесено — запис у реєстрі має бути видалений.

Як працює арешт майна через борги

Це найбільш неприємний вид обмежень, який накладає суд або виконавча служба. Причиною може стати що завгодно: від несплачених аліментів та штрафів ПДР до боргів за комунальні послуги, що особливо актуально у 2026 році.

"Арешт означає, що заборонено відчуження майна. Нотаріус не посвідчить жодну угоду, поки діє ця санкція. Вона триватиме до повного погашення боргу або рішення суду", — зазначають експерти.

Заборона відчуження

Заборона відчуження нерухомості схожа на арешт, але має інше походження. Вона виникає при спадкуванні, договорах довічного утримання, іпотеці та скасовується органом або особою, яка її наклала.

Це запобіжник, який захищає права сторін. Таке обтяження не означає, що у вас забирають житло, але воно блокує будь-які спроби переоформити нерухомість на іншу особу до виконання певних умов.

Як зняти обтяження з квартири самостійно

Наявність запису в реєстрі не дорівнює втраті даху над головою, але це залізобетонна перепона для будь-якої угоди. Щоб "очистити" майно, потрібно усунути причину: сплатити борг, закрити кредит або виграти суд.

Тільки після того, як орган, що наклав обмеження, подасть відповідний документ реєстратору, квартира знову стане юридично "чистою".

Що ще варто знати українцям

Оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE розповіла, як правильно обрати об'єкт будівництва, якщо ви хочете вкласти гроші в квартиру.

"Середні затримки з введенням в експлуатацію нових ЖК сягають 18-24 місяці, що фактично перетворює вкладника на безплатного кредитора для забудовника", — наголосила вона.

Замість надійних інвестицій люди часто стикаються з фінансовими пірамідами, коли старі об'єкти добудовуються лише коштом нових продажів. Експертка зауважує, що за такої моделі "гроші покупця — вони не в мрії, а в ризику", особливо коли у девелопера немає власного капіталу.

Без солідного фінансового "плеча" компанії будь-який перспективний проєкт ризикує надовго завмерти на стадії фундаменту.

