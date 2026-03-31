Дарування нерухомості: 6 підстав для визнання договору недійсним

Дарування нерухомості часто сприймають як простий спосіб передати майно без оплати. Проте саме такі угоди нерідко стають предметом судових спорів. Помилки при оформленні або приховані обставини можуть призвести до повної втрати прав на житло. Практика показує: суди дедалі уважніше перевіряють реальні наміри сторін.

Договір дарування передбачає безоплатну передачу майна у власність, але саме це часто створює ризики зловживань, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвокатку Діну Дрижакову.

Підстави недійсності договору дарування

Найбазовіша причина — порушення загальних вимог до правочину. Якщо договір суперечить закону або укладений із порушенням форми, його можуть скасувати. Для нерухомості обов’язкова письмова форма та нотаріальне посвідчення.

Також критичним є зміст угоди. Якщо він суперечить інтересам держави чи моральним засадам, суд визнає договір недійсним.

Воля сторін при даруванні житла

Серйозною підставою є відсутність справжньої волі сторони.

"Якщо особа помилилася щодо суті договору або її ввели в оману, такий правочин може бути скасований", — зазначає Дрижакова.

Йдеться про випадки, коли дарувальник не усвідомлював наслідків або підписав документи під тиском. Помилка має бути істотною, а не просто зміною думки.

Недієздатність та обмеження дієздатності

Договір автоматично ризикує бути визнаним недійсним, якщо його уклала особа без повної дієздатності. Це стосується як офіційно визнаних недієздатних, так і ситуацій, коли людина не усвідомлювала свої дії.

Фіктивний договір дарування

Окрема категорія — фіктивні угоди.

"Фіктивний договір — це той, що укладений без наміру створити реальні правові наслідки", — підкреслює адвокатка.

Найчастіше такі схеми використовують для приховування майна від стягнення або конфіскації. Суд у таких випадках аналізує поведінку сторін і реальні обставини.

Відсутність згоди співвласника

Якщо нерухомість перебуває у спільній власності, потрібна згода всіх співвласників. Без цього договір легко оскаржується. Особливо це актуально для майна подружжя.

Порушення прав дітей при даруванні

Суди жорстко реагують на угоди, які шкодять інтересам дітей. Якщо дарування порушує їхні права, договір можуть скасувати незалежно від інших обставин.

Коли можна розірвати договір дарування

Окремо закон дозволяє не лише визнавати договір недійсним, а й розривати його. Наприклад, якщо обдарований вчинив злочин проти дарувальника або знищує цінне майно. Важливо: на такі вимоги дається лише один рік.

Часті питання

Що вигідніше: договір дарування чи купівлі-продажу?

Вибір залежить від родинних зв’язків. Якщо ви близькі родичі (перший-другий ступінь), дарування вигідніше, оскільки податки за нульовою ставкою мінімізують витрати. Для сторонніх осіб краще оформити купівлю-продаж: це забезпечує юридичний захист покупця та часто обходиться дешевше, ніж 6,5% податків при даруванні не родичу. Завжди враховуйте ризики оскарження угоди.

Що потрібно для дарування квартири?

Для переоформлення житла зверніться до нотаріуса з паспортами, ІПН та техпаспортом. Обов’язково надайте документ про право власності та витяг з Реєстру. Якщо ви родичі першого або другого ступеня, податки (ПДФО та військовий збір) будуть нульовими. Іншим доведеться сплатити 10% від вартості об'єкта, визначеної професійним оцінювачем.