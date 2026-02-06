Відео
Головна Ринок нерухомості Олімпіада у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо — які ціни на оренду житла

Олімпіада у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо — які ціни на оренду житла

Дата публікації: 6 лютого 2026 11:22
Олімпіада-2026 — які ціни на оренду житла в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо у лютому
Ковзанярський майданчик в Мілані. Фото: Reuters

Цього року Олімпіада, яка проходить з 6 по 22 лютого, перетворила північ Італії на центр світового спорту, але разом зі святковою атмосферою різко змінили й ринок нерухомості.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як Зимові ігри "підірвали" ринок житла в Італії.

Читайте також:

Ціни на житло в Мілані під час Олімпіади

За даними порталу Idealista, Мілан, який і раніше не скаржився на низькі ціни, під час Олімпіади б'є всі рекорди: вартість оренди злетіла на шалені 120-150%.

Якщо ще рік тому затишна квартира на Навільї обходилася у притомні 150 євро, то зараз власники навіть не розмовлятимуть з вами, якщо у вас немає зайвих 400 євро за ніч. 

З готелями в центрі ситуація ще складніша — стандартний "чотиризірковик" за 600 євро став нормою, і навіть за такі гроші знайти вільний номер майже неможливо.

Ціни на проживання у Кортіні-д’Ампеццо

Ситуація на гірському курорті виявилася ще складнішою. Він завжди мав репутацію місця "не для всіх", але зараз ціни на шале стартують від 800 євро і сягають небес (1 500 євро — далеко не межа). 

Навіть ті, хто готовий платити, стикаються з порожніми сторінками на сервісах бронювання — усе "застовпили" ще минулого року. 

Ті, хто не встиг, тепер масово освоюють долину Валь-ді-Ф'ємме. Тамтешні 300 євро за добу на фоні Кортіні-д’Ампеццо виглядають як справжній подарунок долі.

Шанс для місцевих та поради для вболівальників

Цікаво, що самі італійці вирішили не втрачати нагоди: багато містян просто виїхали до родичів, здавши власні квартири туристам. Саме через такі приватні оголошення або локальні групи у соцмережах ще можна "виловити" кімнату за відносно адекватні 200 євро.

Раніше ми розповідали, скільки коштують сувеніри з Олімпіади-2026. А також, у чому різниця між кухнями Мілану і Кортіни-д'Ампеццо.

спорт ціни на квартири житло оренда Олімпійські ігри-2026
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
