Олімпіада-2026 — які ціни на оренду житла в Мілані та Кортіні-д’Ампеццо у лютому

Ковзанярський майданчик в Мілані. Фото: Reuters

Цього року Олімпіада, яка проходить з 6 по 22 лютого, перетворила північ Італії на центр світового спорту, але разом зі святковою атмосферою різко змінили й ринок нерухомості.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як Зимові ігри "підірвали" ринок житла в Італії.

Ціни на житло в Мілані під час Олімпіади

За даними порталу Idealista, Мілан, який і раніше не скаржився на низькі ціни, під час Олімпіади б'є всі рекорди: вартість оренди злетіла на шалені 120-150%.

Якщо ще рік тому затишна квартира на Навільї обходилася у притомні 150 євро, то зараз власники навіть не розмовлятимуть з вами, якщо у вас немає зайвих 400 євро за ніч.

З готелями в центрі ситуація ще складніша — стандартний "чотиризірковик" за 600 євро став нормою, і навіть за такі гроші знайти вільний номер майже неможливо.

Ціни на проживання у Кортіні-д’Ампеццо

Ситуація на гірському курорті виявилася ще складнішою. Він завжди мав репутацію місця "не для всіх", але зараз ціни на шале стартують від 800 євро і сягають небес (1 500 євро — далеко не межа).

Навіть ті, хто готовий платити, стикаються з порожніми сторінками на сервісах бронювання — усе "застовпили" ще минулого року.

Ті, хто не встиг, тепер масово освоюють долину Валь-ді-Ф'ємме. Тамтешні 300 євро за добу на фоні Кортіні-д’Ампеццо виглядають як справжній подарунок долі.

Шанс для місцевих та поради для вболівальників

Цікаво, що самі італійці вирішили не втрачати нагоди: багато містян просто виїхали до родичів, здавши власні квартири туристам. Саме через такі приватні оголошення або локальні групи у соцмережах ще можна "виловити" кімнату за відносно адекватні 200 євро.

