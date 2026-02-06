Олимпиада-2026 — какие цены на аренду жилья в Милане и Кортине-д'Ампеццо в феврале

Конькобежная площадка в Милане. Фото: Reuters

В этом году Олимпиада, которая проходит с 6 по 22 февраля, превратила север Италии в центр мирового спорта, но вместе с праздничной атмосферой резко изменили и рынок недвижимости.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как Зимние игры "взорвали" рынок жилья в Италии.

Цены на жилье в Милане во время Олимпиады во время Олимпиады

По данным портала Idealista, Милан, который и раньше не жаловался на низкие цены, во время Олимпиады бьет все рекорды: стоимость аренды взлетела на безумные 120-150%.

Если еще год назад уютная квартира на Навильи обходилась в вменяемые 150 евро, то сейчас владельцы даже не будут разговаривать с вами, если у вас нет лишних 400 евро за ночь.

С отелями в центре ситуация еще сложнее — стандартный "четырехзвездочник" за 600 евро стал нормой, и даже за такие деньги найти свободный номер почти невозможно.

Цены на проживание в Кортине-д'Ампеццо

Ситуация на горном курорте оказалась еще сложнее. Он всегда имел репутацию места "не для всех", но сейчас цены на шале стартуют от 800 евро и достигают небес (1 500 евро — далеко не предел).

Даже те, кто готов платить, сталкиваются с пустыми страницами на сервисах бронирования — все "застолбили" еще в прошлом году.

Те, кто не успел, теперь массово осваивают долину Валь-ди-Фьемме. Тамошние 300 евро в сутки на фоне Кортини-д'Ампеццо выглядят как настоящий подарок судьбы.

Шанс для местных и советы для болельщиков

Интересно, что сами итальянцы решили не терять возможности: многие горожане просто выехали к родственникам, сдав собственные квартиры туристам. Именно через такие частные объявления или локальные группы в соцсетях еще можно "выловить" комнату за относительно адекватные 200 евро.

Ранее мы рассказывали, сколько стоят сувениры с Олимпиады-2026. А также, в чем разница между кухнями Милана и Кортины-д'Ампеццо.