OLX знімає оголошення власників квартир і залишає рієлторів — що робити в такому випадку

Чоловік з ноутбуком. Фото: Freepik

Останнім часом у соцмережах та на форумах з’явилося чимало повідомлень про проблеми з розміщенням оголошень на OLX Нерухомість. Йдеться про ситуації, коли власники квартир намагаються здати житло напряму, але їхні оголошення видаляються. Натомість у пошуку залишаються дублікати, виставлені рієлторами.

Користувачі вказують, що це створює нерівні умови. Власники втрачають час, гроші на рекламу та довіру до платформи. Чому так стається? OLX бореться з дублями автоматично, але система не завжди розрізняє оригінал від копії. Рієлтори, прагнучи комісії, хапаються за чуже і монетизують вашу працю. Результат: страйки для приватних акаунтів, блокування публікацій і порожній гаманець орендодавця.

"НАБОЛІЛО. Я власник квартири, яку здаю. Я кидаю оголошення з квартирою на OLX. Що робить рієлтор? Бере моє оголошення, дублює, використовує без згоди мої фото, за що від OLX мені приходить страйк як не комерційному акаунту, і моє оголошення видаляють взагалі. Нове не можу викласти, бо я типу "дублюю уже існуюче". І все це через рієлтора, який хоче нажитися на моїй квартирі", — пише один з власників квартири в Threads.

Подібні історії підтверджують й інші користувачі, які намагаються обійти посередників, але стикаються з блокуванням своїх акаунтів.

Скарги на OLX в Threads. Фото: скриншот

Як працює система модерації OLX

Проблема виникає через алгоритми перевірки контенту. На платформі діє автоматизована система, яка виявляє схожі оголошення. Якщо в базі є оголошення з однаковими фото та описом, система може розцінити нову публікацію як дубльовану. У такому випадку блокують саме те оголошення, яке завантажене пізніше, навіть якщо воно оригінальне.

В OLX пояснили, що робити в такій ситуації.

"На жаль, система може визначити оголошення як дубльоване, навіть якщо воно було вашим оригінальним. Радимо одразу звернутися до нашої служби підтримки через Довідковий центр OLX — колеги перевірять, хто першим розмістив оголошення та допоможуть відновити ваше право на публікацію", — йдеться у відповіді компанії.

Що радить робити OLX власникам квартир

В OLX наголошують, що остаточне рішення завжди приймає модерація після перевірки деталей. Ключовим є звернення в підтримку, адже в системі зберігаються дата та час публікації. Якщо буде доведено, що саме власник першим завантажив оголошення, його права на розміщення можна відновити.

Компанія радить:

одразу після блокування писати в Довідковий центр;

надавати докази власності та підтвердження першої публікації;

відстежувати повтори своїх оголошень у пошуку;

не ігнорувати повідомлення від служби підтримки.

Відповіть OLX в Threads. Фото: скриншот

