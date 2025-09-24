Відео
OLX блокує оголошення власників нерухомості — в чому причина

OLX блокує оголошення власників нерухомості — в чому причина

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 18:40
OLX знімає оголошення власників квартир і залишає рієлторів — що робити в такому випадку
Чоловік з ноутбуком. Фото: Freepik
Ключові моменти Як працює система модерації OLX Що радить робити OLX власникам квартир

Останнім часом у соцмережах та на форумах з’явилося чимало повідомлень про проблеми з розміщенням оголошень на OLX Нерухомість. Йдеться про ситуації, коли власники квартир намагаються здати житло напряму, але їхні оголошення видаляються. Натомість у пошуку залишаються дублікати, виставлені рієлторами.

Користувачі вказують, що це створює нерівні умови. Власники втрачають час, гроші на рекламу та довіру до платформи. Чому так стається? OLX бореться з дублями автоматично, але система не завжди розрізняє оригінал від копії. Рієлтори, прагнучи комісії, хапаються за чуже і монетизують вашу працю. Результат: страйки для приватних акаунтів, блокування публікацій і порожній гаманець орендодавця.

Читайте також:

"НАБОЛІЛО. Я власник квартири, яку здаю. Я кидаю оголошення з квартирою на OLX. Що робить рієлтор? Бере моє оголошення, дублює, використовує без згоди мої фото, за що від OLX мені приходить страйк як не комерційному акаунту, і моє оголошення видаляють взагалі. Нове не можу викласти, бо я типу "дублюю уже існуюче". І все це через рієлтора, який хоче нажитися на моїй квартирі", — пише один з власників квартири в Threads.

Подібні історії підтверджують й інші користувачі, які намагаються обійти посередників, але стикаються з блокуванням своїх акаунтів.

 

OLX блокує оголошення власників нерухомості — в чому причина - фото 1
Скарги на OLX в Threads. Фото: скриншот

Як працює система модерації OLX

Проблема виникає через алгоритми перевірки контенту. На платформі діє автоматизована система, яка виявляє схожі оголошення. Якщо в базі є оголошення з однаковими фото та описом, система може розцінити нову публікацію як дубльовану. У такому випадку блокують саме те оголошення, яке завантажене пізніше, навіть якщо воно оригінальне.

В OLX пояснили, що робити в такій ситуації.

"На жаль, система може визначити оголошення як дубльоване, навіть якщо воно було вашим оригінальним. Радимо одразу звернутися до нашої служби підтримки через Довідковий центр OLX — колеги перевірять, хто першим розмістив оголошення та допоможуть відновити ваше право на публікацію", — йдеться у відповіді компанії.

Що радить робити OLX власникам квартир

В OLX наголошують, що остаточне рішення завжди приймає модерація після перевірки деталей. Ключовим є звернення в підтримку, адже в системі зберігаються дата та час публікації. Якщо буде доведено, що саме власник першим завантажив оголошення, його права на розміщення можна відновити.

Компанія радить:

  • одразу після блокування писати в Довідковий центр;
  • надавати докази власності та підтвердження першої публікації;
  • відстежувати повтори своїх оголошень у пошуку;
  • не ігнорувати повідомлення від служби підтримки.

 

null
Відповіть OLX в Threads. Фото: скриншот

Як повідомлялось, люди похилого віку часто стають жертвами шахраїв, які користуються їхньою довірливістю та вразливістю. Щоб уберегтися від обману, пенсіонерам варто знати найпоширеніші схеми зловмисників і бути обережними.

Також ми розповідали, що на українському ринку праці стає все більше людей, які заробляють, монетизуючи свої унікальні знання та навички. Крім традиційних послуг, як-от програмування чи косметологія, на OLX, наприклад, набувають популярності й нестандартні професії — тарологи, ворожки та нумерологи.

нерухомість OLX інтернет оренда квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
