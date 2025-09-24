OLX снимает объявления владельцев квартир и оставляет риелторов — что делать в таком случае

Мужчина с ноутбуком. Фото: Freepik

В последнее время в соцсетях и на форумах появилось немало сообщений о проблемах с размещением объявлений на OLX Недвижимость. Речь идет о ситуациях, когда владельцы квартир пытаются сдать жилье напрямую, но их объявления удаляются. Зато в поиске остаются дубликаты, выставленные риелторами.

Пользователи указывают, что это создает неравные условия. Владельцы теряют время, деньги на рекламу и доверие к платформе. Почему так происходит? OLX борется с дублями автоматически, но система не всегда различает оригинал от копии. Риелторы, стремясь к комиссии, хватаются за чужое и монетизируют ваш труд. Результат: страйки для частных аккаунтов, блокировка публикаций и пустой кошелек арендодателя.

"НАБОЛЕЛО. Я владелец квартиры, которую сдаю. Я отправляю объявление с квартирой на OLX. Что делает риелтор? Берет мое объявление, дублирует, использует без согласия мои фото, за что от OLX мне приходит страйк как не коммерческому аккаунту, и мое объявление удаляют вообще. Новое не могу выложить, потому что я типа "дублирую уже существующее". И все это из-за риелтора, который хочет нажиться на моей квартире", — пишет один из владельцев квартиры в Threads.

Подобные истории подтверждают и другие пользователи, которые пытаются обойти посредников, но сталкиваются с блокировкой своих аккаунтов.

Жалобы на OLX в Threads. Фото: скриншот

Как работает система модерации OLX

Проблема возникает из-за алгоритмов проверки контента. На платформе действует автоматизированная система, которая выявляет похожие объявления. Если в базе есть объявления с одинаковыми фото и описанием, система может расценить новую публикацию как дублированную. В таком случае блокируют именно то объявление, которое загружено позже, даже если оно оригинальное.

В OLX объяснили, что делать в такой ситуации.

"К сожалению, система может определить объявление как дублированное, даже если оно было вашим оригинальным. Советуем сразу обратиться в нашу службу поддержки через Справочный центр OLX — коллеги проверят, кто первым разместил объявление и помогут восстановить ваше право на публикацию", — говорится в ответе компании.

Что советует делать OLX владельцам квартир

В OLX отмечают, что окончательное решение всегда принимает модерация после проверки деталей. Ключевым является обращение в поддержку, ведь в системе сохраняются дата и время публикации. Если будет доказано, что именно владелец первым загрузил объявление, его права на размещение можно восстановить.

Компания советует:

сразу после блокировки писать в Справочный центр;

предоставлять доказательства собственности и подтверждение первой публикации;

отслеживать повторы своих объявлений в поиске;

не игнорировать сообщения от службы поддержки.

Ответит OLX в Threads. Фото: скриншот

