Главная Рынок недвижимости OLX блокирует объявления владельцев недвижимости — в чем причина

OLX блокирует объявления владельцев недвижимости — в чем причина

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 18:40
OLX снимает объявления владельцев квартир и оставляет риелторов — что делать в таком случае
Мужчина с ноутбуком. Фото: Freepik
Ключевые моменты Как работает система модерации OLX Что советует делать OLX владельцам квартир

В последнее время в соцсетях и на форумах появилось немало сообщений о проблемах с размещением объявлений на OLX Недвижимость. Речь идет о ситуациях, когда владельцы квартир пытаются сдать жилье напрямую, но их объявления удаляются. Зато в поиске остаются дубликаты, выставленные риелторами.

Пользователи указывают, что это создает неравные условия. Владельцы теряют время, деньги на рекламу и доверие к платформе. Почему так происходит? OLX борется с дублями автоматически, но система не всегда различает оригинал от копии. Риелторы, стремясь к комиссии, хватаются за чужое и монетизируют ваш труд. Результат: страйки для частных аккаунтов, блокировка публикаций и пустой кошелек арендодателя.

Читайте также:

Пользователи указывают, что это создает неравные условия.

"НАБОЛЕЛО. Я владелец квартиры, которую сдаю. Я отправляю объявление с квартирой на OLX. Что делает риелтор? Берет мое объявление, дублирует, использует без согласия мои фото, за что от OLX мне приходит страйк как не коммерческому аккаунту, и мое объявление удаляют вообще. Новое не могу выложить, потому что я типа "дублирую уже существующее". И все это из-за риелтора, который хочет нажиться на моей квартире", — пишет один из владельцев квартиры в Threads.

Подобные истории подтверждают и другие пользователи, которые пытаются обойти посредников, но сталкиваются с блокировкой своих аккаунтов.

 

OLX блокирует объявления владельцев недвижимости — в чем причина - фото 1
Жалобы на OLX в Threads. Фото: скриншот

Как работает система модерации OLX

Проблема возникает из-за алгоритмов проверки контента. На платформе действует автоматизированная система, которая выявляет похожие объявления. Если в базе есть объявления с одинаковыми фото и описанием, система может расценить новую публикацию как дублированную. В таком случае блокируют именно то объявление, которое загружено позже, даже если оно оригинальное.

В OLX объяснили, что делать в такой ситуации.

"К сожалению, система может определить объявление как дублированное, даже если оно было вашим оригинальным. Советуем сразу обратиться в нашу службу поддержки через Справочный центр OLX — коллеги проверят, кто первым разместил объявление и помогут восстановить ваше право на публикацию", — говорится в ответе компании.

Что советует делать OLX владельцам квартир

В OLX отмечают, что окончательное решение всегда принимает модерация после проверки деталей. Ключевым является обращение в поддержку, ведь в системе сохраняются дата и время публикации. Если будет доказано, что именно владелец первым загрузил объявление, его права на размещение можно восстановить.

Компания советует:

  • сразу после блокировки писать в Справочный центр;
  • предоставлять доказательства собственности и подтверждение первой публикации;
  • отслеживать повторы своих объявлений в поиске;
  • не игнорировать сообщения от службы поддержки.

 

null
Ответит OLX в Threads. Фото: скриншот

Как сообщалось, пожилые люди часто становятся жертвами мошенников, которые пользуются их доверчивостью и уязвимостью. Чтобы уберечься от обмана, пенсионерам стоит знать самые распространенные схемы злоумышленников и быть осторожными.

Также мы рассказывали, что на украинском рынке труда становится все больше людей, которые зарабатывают, монетизируя свои уникальные знания и навыки. Кроме традиционных услуг, таких как программирование или косметология, на OLX, например, приобретают популярность и нестандартные профессии — тарологи, гадалки и нумерологи.

недвижимость OLX интернет аренда квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
