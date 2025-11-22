Обстеження умов проживання дитини — на що дивляться інспектори у 2025 році

Жінка з дітьми. Фото: Freepik

Кожна дитина має право на гідні умови для фізичного, інтелектуального, морального та соціального розвитку. Обстеження житлових умов дітей є обов’язковою процедурою у випадках спорів між батьками, оформлення опіки, усиновлення або ризику для безпеки дитини.

За результатами обстеження умов перебування дитини складається акт, зазначено на порталі "Дія".

Що перевіряють у житлі

Фахівці аналізують загальну безпеку та комфорт. До базових критеріїв входять:

чистота, температура, вентиляція;

окреме спальне місце та елементарні меблі;

місце для навчання, ігор та відпочинку;

відповідність житла санітарним нормам.

"Мета — визначити, чи створені для дитини умови, які не порушують її прав і сприяють розвитку", — говориться у постанові Кабміну №866.

Обстеження дитини на розвиток і навчання

Під час перевірки інспектори звертають увагу на освітні можливості:

відвідування школи або садка;

наявність підручників, ігор, книг;

організація щоденного режиму;

доступ до занять спортом чи творчістю.

Це відповідає нормам законодавства, яке зобов’язує державу гарантувати рівні можливості для інтелектуального розвитку.

Обстеження здоров’я та догляду за дитиною

Фахівці з’ясовують, чи забезпечені базові потреби в догляді та медичному нагляді. Аналізуються регулярність харчування, наявність медоглядів, умови гігієни та доступ до чистої води.

Особлива увага — щепленням та можливим медичним занедбанням.

Обстеження родинного мікроклімату дитини

Оцінювання психологічної атмосфери має велике значення. Інспектори звертають увагу на те, як дитина спілкується з батьками, чи є підтримка, турбота, повага.

Фіксуються ознаки насильства або нехтування.

Поведінка дитини — її спокій, страх, замкнутість — може стати індикатором проблем у родині.

Обстеження матеріального забезпечення родини

Фінансові можливості оцінюють у прив’язці до потреб дитини. Важливі не суми доходів, а можливість задовольнити мінімальні потреби.

Найчастіше інспектори просять:

довідку про доходи;

підтвердження регулярного харчування;

інформацію про забезпечення одягом та сезонними речами.

Відповідно до Сімейного кодексу бідність не є підставою для вилучення дитини, якщо забезпечені базові умови.

Як проходить обстеження умов проживання дитини

У більшості випадків сім’ю попереджають, окрім ситуацій загрози життю. Перевірку проводять працівники служб у справах дітей, інколи із психологом чи соціальним працівником. Батьки мають право дізнатися мету візиту, ознайомитися з посвідченнями та переглянути акт обстеження.

Як повідомлялось, зараз посилюється контроль за використанням соціальної допомоги та коштів для ВПО, що робить перевірки житлових умов особливо актуальними. Ці обстеження є державним механізмом, який гарантує цільове використання допомоги і її надходження до тих, хто її найбільше потребує.

Також ми розповідали, що уряд затвердив кілька ключових рішень для посилення захисту дітей та допомоги родинам. Вони включають офіційне визнання статусу депортованих та постраждалих дітей, забезпечення фінансування їхнього оздоровлення, а також впровадження європейських соціальних стандартів.