Обстеження умов проживання — кого можуть перевірити в Україні у 2025 році

Жынка з документами та телефоном. Фото: Freepik

Питання перевірок житлових умов набуває нової актуальності у 2025 році. Держава посилює контроль за отримувачами соціальної допомоги та внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Обстеження умов проживання — це не покарання, а спосіб упевнитися, що допомога потрапляє до тих, хто її справді потребує.

Редакція Новини.LIVE розповідає, до кого з перевіркою можуть прийти представники держави.

Реклама

Читайте також:

Кого перевіряють під час обстеження житла

Перелік осіб, яких можуть перевірити, досить широкий і залежить від конкретної мети обстеження. Як правило, перевірка спрямована на заявника та членів його сім'ї, які претендують на певні види соціальної допомоги чи пільги.

Під контроль потрапляють такі категорії:

Заявники на соціальні виплати

Якщо громадянин просить про субсидію, допомогу малозабезпеченим чи інші види підтримки, комісія має право перевірити матеріально-побутові умови. Це передбачено Постановою Кабінету міністрів №765 від 25 червня 2025 року, що регулює порядок призначення соціальних допомог.

Внутрішньо переміщені особи

Згідно з Постановою КМУ №509 від 2014 року (зі змінами 2020 та 2025 років), місцеві органи та Національна соціальна сервісна служба можуть перевіряти фактичне проживання переселенців.

"Перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб є ефективними, оскільки в середньому в понад 79 % випадків встановлено факт відсутності осіб за фактичним місцем проживання/перебування", — наголошують у Національній соцслужбі.

З липня 2025 року діють і додаткові перевірки Мінфіну, які враховують тривалі виїзди за кордон понад 90 днів.

Сім’ї з дітьми

Служби у справах дітей проводять обстеження, коли оформлюється опіка, усиновлення чи є підозра в неналежному догляді. Ці дії регулює Закон України "Про соціальні послуги".

Сім’ї військовослужбовців

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) можуть ініціювати обстеження для оформлення пільг або житла.

Як проводять перевірку умов проживання

Процедура обстеження чітко визначена. Її проводять комісії з представників відповідних служб.

Повідомлення про візит. Людину мають поінформувати щонайменше за два дні. Найчастіше це відбувається телефоном або через місцевий орган соцзахисту. Огляд житла. Комісія оцінює стан приміщення, наявність умов для проживання та заповнює акт обстеження. Опитування. Заявника, членів його родини, а іноді й сусідів запитують про склад сім’ї, джерела доходів, фактичне місце проживання. Перевірка документів. Можуть попросити договір оренди, документи на власність чи довідку про склад сім’ї.

Акт обстеження — ключовий документ, який передається до органу соцзахисту для ухвалення рішення про надання чи відмову у допомозі.

Як повідомлялось, мінімально необхідна площа житла в Україні, визначена Житловим кодексом, досі ґрунтується на показниках, встановлених ще за радянських часів. Незважаючи на свій вік, цей стандарт залишається чинним орієнтиром у сучасному українському законодавстві.

Також ми розповідали, що приватизація кімнати в гуртожитку надає багатьом українцям можливість безоплатно отримати власне житло. Важливо пам'ятати, що цей процес суворо регламентований чинним законодавством України і має конкретні правила та обмеження.