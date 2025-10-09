Pet-friendly житло — в яких регіонах легше знайти квартиру для життя з улюбленцем

Собаки у квартирі. Фото: Freepik

Попри зростання попиту на оренду житла на тлі масштабного переміщення населення, знайти квартиру або будинок, де дозволено проживати з домашніми тваринами, в Україні досі складно. Лише 20% орендодавців готові прийняти мешканців із котами чи собаками. Решта 80% залишаються категоричними, навіть якщо йдеться про невеликих улюбленців.

За спільним дослідженням DIM.RIA та UAnimals, найбільше pet-friendly квартир зафіксовано у Чернігівській області, де дозволено проживання з тваринами у 50% оголошень. Для порівняння, у Києві — лише 20%, на Львівщині — 25%, а в Одеській області — 11%.

Така диспропорція свідчить про те, що в регіонах, де ринок оренди менший, власники житла виявляють більше гнучкості, зазначається у дослідженні.

Втім, є й області, де знайти варіант майже неможливо. На Закарпатті лише 5% орендодавців готові прийняти орендарів із тваринами, на Волині — 2%, а в Житомирській області взагалі не зафіксовано жодного такого оголошення.

Квартири в оренду, де можна жити з тваринами. Графіка: DIM.RIA

Чому власники квартир не хочуть орендарів із улюбленцями

Головні причини небажання очевидні: страх за стан майна, можливі запахи, пошкоджені меблі чи скарги сусідів. Частина орендодавців прямо зазначає, що не хоче "додаткових клопотів", навіть якщо орендар готовий внести більший депозит.

Фахівці пояснюють, що культура pet-friendly оренди в Україні тільки формується. На відміну від більшості країн ЄС, де житло з тваринами є нормою, український ринок ще не має відповідних стандартів і довіри між сторонами.

Оренда будинків, де можна жити з тваринами

За результатами дослідження, серед квартир, що здаються в оренду, лише 17% однокімнатних, 20% двокімнатних, 23% трикімнатних і 26% чотирикімнатних передбачають проживання з тваринами.

Натомість серед будинків ситуація краща:

у Рівненській області pet-friendly варіантів — 67%;

у Дніпропетровській — 55%;

у Полтавській — 50%.

Причина очевидна: власники приватних будинків рідше хвилюються про стан під’їздів чи сусідів і частіше мають двори, де тваринам комфортно.

Будинки в оренду, де можна жити з тваринами. Графіка: DIM.RIA

Де в Києві легше знайти рet-friendly квартиру

У столиці найбільше оголошень про оренду квартир із дозволом на тварин розміщено у Печерському та Солом’янському районах. Це пояснюється великою кількістю сучасних житлових комплексів, де орендарі мають більше свободи. Натомість у Деснянському районі таких варіантів найменше.

За словами аналітиків ринку, у Києві спостерігається тенденція до збільшення частки pet-friendly пропозицій, але дуже повільно. Якщо у 2023 році таких квартир було 15%, то у 2025-му — вже 20%.

Квартири в оренду в Києві, де можна жити з тваринами. Графіка: DIM.RIA

Чи зміниться ринок оренди житла для власників тварин

Експерти прогнозують поступове зростання кількості пропозицій для власників тварин. Попит на такі квартири стабільно високий, і орендодавці, які погоджуються на "чотирилапих", частіше отримують надійних орендарів.

В UAnimals зазначають, що культура гуманного ставлення до тварин впливає навіть на ринок нерухомості.

"Якщо українці вважають своїх улюбленців членами родини, то й ринок має адаптуватися під це", — наголошують у організації.

