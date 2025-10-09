Видео
Pet-friendly квартиры — в каких областях Украины их больше всего

Pet-friendly квартиры — в каких областях Украины их больше всего

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 20:12
Pet-friendly жилье — в каких регионах легче найти квартиру для жизни с любимцем
Собаки в квартире. Фото: Freepik

Несмотря на рост спроса на аренду жилья на фоне масштабного перемещения населения, найти квартиру или дом, где разрешено проживать с домашними животными, в Украине до сих пор сложно. Лишь 20% арендодателей готовы принять жильцов с котами или собаками. Остальные 80% остаются категоричными, даже если речь идет о небольших любимцах.

По совместному исследованию DIM.RIA и UAnimals, больше всего pet-friendly квартир зафиксировано в Черниговской области, где разрешено проживание с животными в 50% объявлений. Для сравнения, в Киеве — только 20%, во Львовской области — 25%, а в Одесской — 11%.

Читайте также:

Такая диспропорция свидетельствует о том, что в регионах, где рынок аренды меньше, владельцы жилья проявляют больше гибкости, отмечается в исследовании.

Впрочем, есть и области, где найти вариант почти невозможно. На Закарпатье только 5% арендодателей готовы принять арендаторов с животными, на Волыни — 2%, а в Житомирской области вообще не зафиксировано ни одного такого объявления.

 

Pet-friendly квартиры — в каких областях Украины их больше всего - фото 1
Квартиры в аренду, где можно жить с животными. Графика: DIM.RIA

Почему владельцы квартир не хотят арендаторов с любимцами

Главные причины нежелания очевидны: страх за состояние имущества, возможные запахи, поврежденная мебель или жалобы соседей. Часть арендодателей прямо отмечает, что не хочет "дополнительных хлопот", даже если арендатор готов внести больший депозит.

Специалисты объясняют, что культура pet-friendly аренды в Украине только формируется. В отличие от большинства стран ЕС, где жилье с животными является нормой, украинский рынок еще не имеет соответствующих стандартов и доверия между сторонами.

Аренда домов, где можно жить с животными

По результатам исследования, среди квартир, сдаваемых в аренду, только 17% однокомнатных, 20% двухкомнатных, 23% трехкомнатных и 26% четырехкомнатных предусматривают проживание с животными.

Зато среди домов ситуация лучше:

  • в Ровенской области pet-friendly вариантов — 67%;
  • в Днепропетровской — 55%;
  • в Полтавской — 50%.

Причина очевидна: владельцы частных домов реже волнуются о состоянии подъездов или соседей и чаще имеют дворы, где животным комфортно.

 

Pet-friendly квартиры — в каких областях Украины их больше всего - фото 2
Дома в аренду, где можно жить с животными. Графика: DIM.RIA

Где в Киеве легче найти рet-friendly квартиру

В столице больше всего объявлений об аренде квартир с разрешением на животных размещено в Печерском и Соломенском районах. Это объясняется большим количеством современных жилых комплексов, где арендаторы имеют больше свободы. Зато в Деснянском районе таких вариантов меньше всего.

По словам аналитиков рынка, в Киеве наблюдается тенденция к увеличению доли pet-friendly предложений, но очень медленно. Если в 2023 году таких квартир было 15%, то в 2025-м — уже 20%.

 

Pet-friendly квартиры — в каких областях Украины их больше всего - фото 3
Квартиры в аренду в Киеве, где можно жить с животными. Графика: DIM.RIA

Изменится ли рынок аренды жилья для владельцев животных

Эксперты прогнозируют постепенный рост количества предложений для владельцев животных. Спрос на такие квартиры стабильно высокий, и арендодатели, которые соглашаются на "четвероногих", чаще получают надежных арендаторов.

В UAnimals отмечают, что культура гуманного отношения к животным влияет даже на рынок недвижимости.

"Если украинцы считают своих любимцев членами семьи, то и рынок должен адаптироваться под это", — отмечают в организации.

Как сообщалось, многие украинцы видят наклейки или таблички "С животными не заходить" у входов в магазины, кафе или торговые центры в крупных городах. Поэтому возникает распространенный вопрос: разрешено ли брать домашних любимцев с собой в такие заведения или, например, в метро.

Также мы рассказывали, за что могут оштрафовать владельца собаки в Украине в октябре 2025 года.

животные недвижимость аренда домашние питомцы квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
