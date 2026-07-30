Продати квартиру з боргами стане складніше: в Україні змінюють правила оформлення нерухомості

Жінка за ноутбуком, продаж житла. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Інна Діденко Редактор економічних новин

Українцям, які планують продати житло чи земельну ділянку, варто спочатку перевірити, чи немає їхнього прізвища в Єдиному реєстрі боржників. Якщо людина офіційно перебуває в цьому реєстрі, угоду можуть просто не оформити.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на порядок взаємодії державних реєстрів, затверджений Мін’юстом.

Як перевірятимуть борги

Нові правила почнуть діяти з 23 жовтня 2026 року. Після набуття чинності нових норм Державний реєстр речових прав на нерухоме майно автоматично обмінюватиметься інформацією з Єдиним реєстром боржників.

Тобто під час оформлення будь-якої угоди реєстратор або нотаріус одразу побачить, чи перебуває власник нерухомості в реєстрі боржників. Раніше такі відомості доводилося перевіряти окремо, тепер система робитиме це автоматично в режимі реального часу.

Які угоди можуть заблокувати

Нові правила стосуються не лише продажу житла. Якщо власник є боржником, можуть виникнути проблеми і з іншими операціями:

продажем квартири чи будинку;

даруванням нерухомості;

обміном житла;

передачею майна в іпотеку;

будь-яким іншим переоформленням права власності.

Так держава хоче не допустити ситуацій, коли боржники поспіхом переписують квартири або будинки на родичів чи знайомих, щоб уникнути стягнення.

Але є важливі винятки. Наприклад, якщо нерухомість продається в межах виконавчого провадження або державний чи приватний виконавець дав відповідний дозвіл.

Чи заблокують квартиру через будь-який борг

Сам факт простроченого кредиту, несплаченої комуналки чи штрафу ще не означає, що продати квартиру буде неможливо. Вирішальним є те, чи внесли власника до Єдиного реєстру боржників.

Зазвичай це відбувається після відкриття виконавчого провадження на підставі рішення суду або іншого виконавчого документа.

До реєстру можуть потрапити люди, які мають:

борги за кредитами;

несплачені аліменти;

податкову заборгованість;

штрафи;

борги за комунальні послуги, якщо вони вже стягуються примусово.

Тобто обмеження стосуватиметься саме власника нерухомості, а не самої квартири.

Що зміниться для покупців

Для тих, хто купує житло, нові правила мають зробити угоди безпечнішими. Перед оформленням права власності реєстратор автоматично перевірить продавця. Якщо він перебуває в реєстрі боржників, оформити угоду не вийде.

Але експерти радять не чекати останнього моменту. Якщо покупець уже домовився про придбання квартири й планує передати завдаток, краще самостійно перевірити продавця в Єдиному реєстрі боржників та переконатися, що на нерухомість не накладено арешт або інші обмеження. Інакше може виникнути ситуація, коли попередній договір уже підписаний, але основну угоду провести неможливо.

Що робити продавцю

Якщо людина планує продавати нерухомість, їй також варто заздалегідь перевірити себе в реєстрі боржників. Якщо запис там є, потрібно звернутися до державного або приватного виконавця, який веде виконавче провадження, уточнити суму боргу та повністю її погасити.

Після цього виконавець має закрити провадження та виключити людину з реєстру. Якщо інформація не оновилася автоматично, краще вирішити це питання ще до підписання договору купівлі-продажу.

Чи можуть забрати єдину квартиру

Потрапляння до реєстру боржників саме по собі не означає, що квартиру автоматично конфіскують. Блокування продажу і примусове стягнення майна — це різні юридичні процедури.

Ба більше, новий закон навіть посилює захист єдиного житла боржника. Відтепер примусово стягувати його не можна, якщо сума боргу не перевищує 50 мінімальних зарплат. Раніше цей поріг становив лише 20 мінімальних зарплат.

Крім того, для військовослужбовців під час воєнного стану та ще протягом року після його завершення діють додаткові гарантії захисту єдиного житла. Винятки залишаються лише для іпотечного майна та окремих категорій боргів, визначених законом.

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