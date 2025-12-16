Проживання в Німеччині без прописки — які наслідки передбачає закон

Люди на вулиці в Німеччині. Фото: Новини.LIVE

Реєстрація місця проживання в Німеччині (Anmeldung) є не формальністю, а базовим юридичним обов’язком. Вона стосується всіх, хто планує залишатися в країні довше, зокрема й громадян України.

Без виконання цієї вимоги повсякденне життя швидко ускладнюється, а ризики зростають, наголошують експерти платформи "Handbook Germany: Together".

Коли реєстрація в Німеччині стає обов’язковою

Згідно з параграфом 17 Федерального закон "Про реєстрацію" (Bundesmeldegesetz), після заселення до житла людина має 14 днів, щоб подати заяву на Anmeldung.

Відлік починається не з дати в’їзду в країну, а саме з моменту фактичного вселення, що підтверджується договором оренди або дозволом власника.

"Часто вважають, що іноземцям дозволено не реєструватися три місяці. Це працює лише у випадку короткострокового перебування без формальностей. Якщо з’являється оренда або контакт з держорганами, прописка стає необхідною", — пояснює міграційний консультант Ярослав Стецюн.

Що дає реєстрація місця проживання в Німеччині

Anmeldung відкриває доступ до більшості важливих сервісів. Без неї людина фактично залишається поза системою.

Без реєстрації зазвичай неможливо:

відкрити банківський рахунок;

оформити або підтвердити медичне страхування;

подати документи на дозвіл на проживання;

отримати соціальні виплати чи допомогу на дитину.

Саме тому тривале проживання без прописки в Німеччині є радше винятком, ніж правилом.

Чи можна проживати без прописки понад три місяці

Формально короткострокове перебування без реєстрації допускається. Але щойно людина орендує житло або потребує офіційних дій, відсутність Anmeldung стає проблемою.

"Без прописки іноземець просто не зможе виконати частину обов’язкових процедур", — наголошує Стецюн.

Який штраф за відсутність прописки в Німеччині

Порушення строків реєстрації може коштувати до 1 000 євро. На практиці суми часто нижчі, але ризик залишається. Значно серйознішим є фіктивна реєстрація — за неї штраф сягає 50 000 євро.

Сплата штрафу не скасовує обов’язку зареєструватися. Більше того, його можуть накласти навіть під час подання документів.

Раніше стало відомо, скільки заробляють українці, які втекли від війни у Німеччину. Також з 1 січня 2026 року у Німеччині зміниться розмір мінімальної заробітної плати.