Проживание в Германии без прописки — какие последствия предусматривает закон

Регистрация места жительства в Германии (Anmeldung) является не формальностью, а базовой юридической обязанностью. Она касается всех, кто планирует оставаться в стране дольше, в том числе и граждан Украины.

Без выполнения этого требования повседневная жизнь быстро усложняется, а риски возрастают, отмечают эксперты платформы "Handbook Germany: Together".

Когда регистрация в Германии становится обязательной

Согласно параграфу 17 Федерального закон "О регистрации" (Bundesmeldegesetz), после заселения в жилье человек имеет 14 дней, чтобы подать заявление на Anmeldung.

Отсчет начинается не с даты въезда в страну, а именно с момента фактического вселения, что подтверждается договором аренды или разрешением владельца.

"Часто считают, что иностранцам разрешено не регистрироваться три месяца. Это работает только в случае краткосрочного пребывания без формальностей. Если появляется аренда или контакт с госорганами, прописка становится необходимой", — объясняет миграционный консультант Ярослав Стецюн.

Что дает регистрация места жительства в Германии

Anmeldung открывает доступ к большинству важных сервисов. Без нее человек фактически остается вне системы.

Без регистрации обычно невозможно:

открыть банковский счет;

оформить или подтвердить медицинское страхование;

подать документы на вид на жительство;

получить социальные выплаты или пособие на ребенка.

Именно поэтому длительная жизнь без прописки в Германии является скорее исключением, чем правилом.

Можно ли проживать без прописки более трех месяцев

Формально краткосрочное пребывание без регистрации допускается. Но как только человек арендует жилье или нуждается в официальных действиях, отсутствие Anmeldung становится проблемой.

"Без прописки иностранец просто не сможет выполнить часть обязательных процедур", — отмечает Стецюн.

Какой штраф за отсутствие прописки в Германии

Нарушение сроков регистрации может стоить до 1 000 евро. На практике суммы часто ниже, но риск остается. Значительно серьезнее фиктивная регистрация — за нее штраф достигает 50 000 евро.

Уплата штрафа не отменяет обязанности зарегистрироваться. Более того, его могут наложить даже во время подачи документов.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают украинцы, которые сбежали от войны в Германию. Также с 1 января 2026 года в Германии изменится размер минимальной заработной платы.