Прописка та право власності на житло — які норми діють у 2025 році

Жінка читає документ. Фото: Freepik

В українському суспільстві досі побутує думка, що прописка автоматично дарує людині частку житла. Насправді все зовсім інакше. Адже термін "прописка" є радянською спадщиною, яка юридично втратила актуальність.

Сучасний термін, який є в українському законодавстві, замість прописки — це реєстрація місця проживання, пояснює адвокат Іван Краснов.

Реклама

Читайте також:

Згідно з постановою Кабміну №265, якщо людина проживає у приміщенні понад 30 днів, вона зобов’язана зареєструвати місце проживання. Це дає законне право жити у помешканні, але жодним чином не наділяє статусом співвласника.

Які права дає прописка

Реєстрація місця проживання забезпечує особі можливість користування приміщенням. Проте важливо розділяти ситуації:

Члени сім’ї власника житла мають право користуватися квартирою на рівних умовах, вселяти своїх дітей без згоди власника та залишатися у житлі навіть після розірвання сімейних зв’язків (ст. 156 Житлового кодексу). Наймачі приміщення користуються житлом на підставі договору оренди. Їхні права обмежені умовами угоди, але головне — вони можуть легально проживати у квартирі.

"У членів сім'ї та наймачів будуть різні права. Але в обох випадках прописка надає лише право користування, а не право власності", — підкреслює Краснов.

Чи дає прописка право на квартиру

Одна з найбільш поширених помилок — переконання, що прописка автоматично забезпечує частку житла.

"Думка про наявні права на частку у квартирі, якщо є прописка, — пережиток Радянського Союзу", — пояснює адвокат.

У радянський період приватної власності на житло не існувало. Люди заселялися за ордерами, а прописка була необхідною умовою для проживання. Лише після проголошення незалежності громадяни отримали можливість приватизувати житло, і право власності закріплювалося за тими, хто був зазначений в ордері.

Сьогодні ж приватна власність є непорушною. Реєстрація місця проживання не створює жодних прав на частку квартири чи будинку.

Законодавчі аспекти

Юрист нагадує: право власності захищається Конституцією України та Цивільним кодексом. Воно виникає виключно на підставі:

договору купівлі-продажу;

спадкування;

дарування;

приватизації.

Реєстрація місця проживання не входить до цього переліку і не може бути підставою для набуття частки у власності, констатує Краснов.

Як повідомлялось, українці можуть втратити право на субсидію, якщо змінять місце проживання або подадуть неправдиві дані тощо.

Також дізнавайтеся, які категорії українців можуть отримати грошову допомогу для оплати оренди житла.