Регистрация в жилье — влияет ли прописка на право собственности

Регистрация в жилье — влияет ли прописка на право собственности

Ua ru
23 сентября 2025
Прописка и право собственности на жилье — какие нормы действуют в 2025 году
Женщина читает документ. Фото: Freepik
Какие права дает прописка Дает ли прописка право на квартиру Законодательные аспекты

В украинском обществе до сих пор бытует мнение, что прописка автоматически дарит человеку долю жилья. На самом деле все совсем иначе. Ведь термин "прописка" является советским наследием, которое юридически потеряло актуальность.

Современный термин, который есть в украинском законодательстве, вместо прописки — это регистрация места жительства, объясняет адвокат Иван Краснов.

Читайте также:

Согласно постановлению Кабмина №265, если человек проживает в помещении более 30 дней, он обязан зарегистрировать место жительства. Это дает законное право жить в квартире, но никоим образом не наделяет статусом совладельца.

Какие права дает прописка

Регистрация места жительства обеспечивает возможность пользования помещением. Однако важно разделять ситуации:

  1. Члены семьи собственника жилья имеют право пользоваться квартирой на равных условиях, вселять своих детей без согласия собственника и оставаться в жилье даже после расторжения семейных связей (ст. 156 Жилищного кодекса).
  2. Наниматели помещения пользуются жильем на основании договора аренды. Их права ограничены условиями соглашения, но главное — они могут легально проживать в квартире.

"У членов семьи и нанимателей будут разные права. Но в обоих случаях прописка предоставляет лишь право пользования, а не право собственности", — подчеркивает Краснов.

Дает ли прописка право на квартиру

Одно из наиболее распространенных заблуждений — убеждение, что прописка автоматически обеспечивает долю жилья.

"Мнение об имеющихся правах на долю в квартире, если есть прописка, — пережиток Советского Союза", — объясняет адвокат.

В советский период частной собственности на жилье не существовало. Люди заселялись по ордерам, а прописка была необходимым условием для проживания. Лишь после провозглашения независимости украинцы получили возможность приватизировать жилье, и право собственности закреплялось за теми, кто был указан в ордере.

Сегодня же частная собственность является незыблемой. Регистрация места жительства не создает никаких прав на долю квартиры или дома.

Законодательные аспекты

Юрист напоминает: право собственности защищается Конституцией Украины и Гражданским кодексом. Оно возникает исключительно на основании:

  • договора купли-продажи;
  • наследования;
  • дарения;
  • приватизации.

Регистрация места жительства не входит в этот перечень и не может быть основанием для приобретения доли в собственности, констатирует Краснов.

Как сообщалось, украинцы могут потерять право на субсидию, если сменят место жительства или подадут ложные данные и т.п.

Также узнайте, какие категории украинцев могут получить денежную помощь для оплаты аренды жилья.

госрегистрация недвижимость прописка квартира собственность
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
